Críticas a Telecinco por emitir 'Socialité' en lugar de la comparecencia de Pedro Sánchez sobre el estado de alarma

Es la noticia del día, el toque de queda en toda España salvo en Canarias, y, por lo tanto, la mayoría de las televisiones del país han optado por modificar su parrilla para emitir en directo la comparecencia y rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a explicar el nuevo estado de alarma que incluye toque de queda. Pero ha habido una excepción: Telecinco ha preferido seguir con su programación habitual del programa de crónica rosa Socialité, lo que le ha valido las críticas de las redes.

La Sexta, mismamente, ha decidido no solo emitir la rueda de prensa, sino hacer todo un especial informativo ha organizado un especial informativo.

Telecinco, sin embargo, ha optado por justo lo contrario. La cadena de Fuencarral ha continuado con la emisión del programa de crónica rosa Socialité, con María Patiño, en lugar de conectar con La Moncloa para informar sobre las restricciones de cara al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la pandemia que provoca.

La decisión de Mediaset España ha generado estupefacción e indignación entre los telespectadores en las redes sociales, al no entender cómo se daba preferencia a un programa de prensa rosa frente a una rueda de prensa sobre un toque de queda:

Telecinco nivel: no dejan de emitir socialité ni para poner la comparecencia????

No cortan no????? Q fuerte!!!!!!!

Qué información confidencial tendrá María Patiño sobre Paolo Vasile para que @telecincoes no haya interrumpido #socialite383 con la intervención de Pedro Sánchez. @socialitet5

Telecinco, única cadena que no emite la comparecencia de Pedro Sánchez sobre el #EstadoAlarma.



María Patiño consigue que Pedro no le quite #Socialité.