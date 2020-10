Rosa Villacastín no se muerde la lengua contra María Teresa Campos en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 25/10/2020 - 13:37 0 Comentarios

La veterana periodista recordó el motivo del enfriamiento de su relación

La periodista Rosa Villacastín volvió al Deluxe y le recordó a Jorge Javier que ya no se lleva con María Teresa Campos por la entrevista que éste le hizo en que Villacastín afirmaba que al aceptar Teresa el reality Las Campos ése fue su punto de inflexión profesional.

Y es que Villacastín ha recordado que pasar de ser periodista a famosa es algo peligroso.

Según Rosa Villacastín, el declive profesional de María Teresa Campos se convirtió en realidad al participar en el reality de Las Campos, más conocido popularmente como "las Camposhian" en honor al del clan de las Kardashian. "¿Cuánto hace que no hablas con Teresa?", ha preguntado Jorge Javier. "Muchísimo, y tú tienes la culpa, porque me hiciste una entrevista aquí en la que dije que el reality había sido un punto de inflexión", ha asegurado la periodista, recordando que ya no se llevan.

El ocaso de la Campos, el reality, según la periodista

Así, para Villacastín, el ocaso de Teresa Campos se hizo más evidente en el momento en que aceptó hacer ese reality sobre sus andanzas con sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego.

"Hay una línea roja que se traspasa, en la que pasas de periodista a ser famosa, es algo peligrosísimo", ha reflexionado Villacastín. "No puedes decir que me sacan en tal revista, a partir de ahí te conviertes en famoso y pasa lo que ha pasado", ha zanjado la periodista sobre Campos.