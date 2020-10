María Patiño, a moco tendido en el 'Deluxe' por la encerrona de 'Socialité' y los problemas con Jorge Javier Ecoteuve.es 25/10/2020 - 11:31 0 Comentarios

Jorge Javier le ha tenido que pedir disculpas en directo por los ninguneos y bromas

María Patiño y Jorge Javier Vázquez llevaban sin hablar desde el jueves y este sábado en el Deluxe, al fin, solucionaron su conflicto cuando el presentador pidió disculpas a María por sus bromas hacia ella y Socialité, que ha sido presentado por Chelo García Cortés con resultado sobresaliente. Patiño admitió sentirse incomprendida y ninguneada por Jorge Javier y el programa: "Hoy he llorado", declaró... Además de llorar en directo también.

El jueves, María Patiño se fue a casa muy enfadada con Jorge Javier Vázquez.

Desde entonces, no se vieron ni se hablaron... Hasta el Deluxe de este sábado. La presentadora reconoce que no lo ha pasado bien y que ha llorado. De hecho, en Socialité ha hecho público su malestar, desahogándose con Chelo García Cortés.

María confesó que se sentía traicionada porque dijo que quería solucionar este conflicto con Jorge en privado, pero el programa ha decidido que lo hagan de manera pública, toda una encerrona.

"No me siento entendida"

No le han hecho caso, se mostró enfadada e incluso se ha planteado marcharse del plató, haciendo una espantada: "A veces, no me siento entendida".

"Creo que eres un buen tipo y estoy convencida de que me quieres, y quizás por eso me exiges más", declaraba Patiño.

Jorge Javier, entonces, trataba de hacerla sentir mejor: "Qué putada que en televisión no tengamos tiempo de reflexión, que todo sea tan rápido. Lo más sencillo es equivocarse, pero la inmediatez del medio exige tener la mente fría porque si no, acabas metiendo la pata. Creo que he dado con la clave de lo que está pasando", ha comenzado.

Jorge reconoce que él no fue consciente del enfado de María: "Pensé que lo estabas exagerando para enmascarar el cabreo y fui consciente cuando dijiste que hay bromas mías de Socialité que no te gustan y que al equipo tampoco".

Jorge Javier pide perdón y ella llora en directo

El presentador ha continuado: "¿Tú te crees que te voy a ningunear después de tantos años de amistad? Las bromas se hacen para que la persona que la recibe se divierta y si no te gustan, no me hace gracia. Si te he ofendido, no tengo más que disculparme, pero en ningún momento ha sido mi intención ningunearte ni burlarme de ti. Si te molestan estas bromas, no las voy a hacer más".

El presentador catalán le ha dicho que no debe sentirse así de mal, que cuenta con el apoyo de todos y que no se sienta ninguneada: "Yo también me he sentido así. Yo lo he superado y tú lo vas a superar, estamos aquí para ayudarte", zanjó Jorge, haciendo llorar de nuevo a Patiño.