"¿Me verificas con ese pasado?": la 'rajada' de Iker Jiménez contra Pablo Echenique y la empresa de Ana Pastor

El presentador estalla por las críticas recibidas tras su entrevista a Li Men-Yang

Rescata publicaciones del político y de Newtral tras ser 'censurado' en Facebook

Iker Jiménez ha explotado tras las críticas que ha recibido por entrevistar a Li-Men Yang en Telecinco. Durante una emisión especial de La estirpe de los libres este sábado, el periodista volvió a dar los motivos por los que dio voz a la viróloga china.

Todas estas críticas echan por tierra el curriculum de la doctora, que su investigación está financiada por el que fuera estratega de Trump y señalan que no tiene pruebas científicas para demostrar lo que dice, que "el SARS-CoV-2 se diseñó para atacar al hombre" y que lo "liberaron a próposito".

Para defender su entrevista, Iker hace mención a los trabajos publicados que tiene Li-Men Yang en The Lancet y Nature. "Puedo demostrar que esta doctora era una viróloga respetada. Esta doctora es prestigiosa y han mentido los que dicen que es un bulo. Esta señora no es ningún bulo".

"A mí me sorprendía que gente que no ha publicado en The Lancet en su vida hablase con esa suficiencia de la doctora, como si fuese un bulo, una cualquiera", dice. "¿Por qué yo entrevisto a la doctora? Porque los mismos que dicen bulos son los mismos que dijeron bulo muchas cosas".

"Y yo sí me acuerdo", continúa afirmando. "¡Cómo no me voy a acordar si estaba casi solo! Claro que me acuerdo. Y me acuerdo con qué suficiencia y con qué rotundidad decían que eran bulo a cosas que no eran bulo. ¿Me tengo que fiar de quién certifica los bulos?".

"A mí como periodista lo que me asombra es que una viróloga con trabajos en estas publicaciones, que es lo que nadie quiere que sepáis, parece, por qué cuenta estas barbaridades. Y yo como periodista tengo que entrevistarla", se defiende.

"Solo falta que me pongan un cartel como a los judíos"

Pero lo que más ha indignado y lo que ha llevado a Iker Jiménez a dar un paso más allá es que Facebook haya 'censurado' el vídeo en el que promocionaba la entrevista a Li-Men Yang con un aviso que versa así: "Esta publicación repite información falsa sobre el covid-19, según los verificadores de información independiente, es falsa".

"Los señores de Facebook delegan en verificadores de información independientes. Solo falta que me pongan un cartel como a los judíos", afirma enfadado Jiménez recordando todo lo que se dijo en Cuarto Milenio en febrero y por lo que le tildaron de "alarmista". "Todo eso era falso oficialmente", dice irónico.

Así las cosas, Iker señala a Pablo Echenique, como "político y científico del CSIC" rescatando un tuit suyo publicado el 25 de febrero "El mismo día que decíamos eso decía": "En las portadas y en las tertulias el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario".

"¿Y qué decían las empresas que verifican? Vamos a verlo, hombre. Ya que ellos ponen este cartelito a Iker, yo también puedo revisar lo que ellos hacen", comenta después para 'disparar' contra Newtral, la empresa creada por Ana Pastor, por un artículo escrito el 1 de marzo en el que se desaconsejaba el uso de las mascarillas.

"La mascarilla, para quien la necesita. El uso de mascarillas solo esta justificado en personas que tienen una infección respiratoria para no contagiar a otros y el personal sanitario", se puede leer. "El 25 de febrero lo falso es lo que decía Pablo Fuente y lo verdadero es lo que dice Echenique y Newtral", señala Iker, de nuevo en tono irónico.

El presentador de Cuarto Milenio añade a continuación: "Ante un tema de salud importante no me fio de quienes no debieron investigar mucho para estar de un lado y , por desgracia, no ha habido dos o tres casos, la incidencia no ha sido mínima, las mascarillas sí hacían falta y cuantas cosas más". Y remata: "No sé si tienen más rigor que la viróloga china. ¿Me verificas tú con este pasado?".