Aplauden a Chelo García Cortés en su debut como presentadora de 'Socialité': "Un programa para ella"

La periodista quita el puesto a María Patiño por un día al frente del espacio

Chelo García Cortés ha debutado este sábado como presentadora de Socialité. Lo ha hecho como consecuencia del reto que aceptó en ¡Quiero dinero!, la nueva sección de Sálvame que le hizo acabar 'robando' el programa de su compañera y amiga por un día.

María Patiño lo tuvo que aceptar como parte del juego del programa, pero no pudo ocultar su enfado. Este sábado, Chelo y Patiño han hablado en directo después de lo que pasó en el plató de Sálvame. Aquel día, por cierto, María también se molestó por los comentarios que hizo Jorge Javier Vázquez sobre el programa que presenta sábados y domingos.

"Me molesta que me ninguneen, que se burlen de mí, que no me den valor, que me castiguen... pero bueno, para mí es un juego y lo he aceptado como tal. Aunque no es un juego, porque después de haber vivido tantas cosas complicadas en mi vida que nunca he contado, esto será solo una anécdota", ha comentado María Patiño en Socialité.

Chelo García Cortés pasa con éxito el examen de 'Socialité'

Pero, ¿cómo lo ha hecho Chelo García Cortés? A juzgar por las opiniones en las redes sociales, la periodista ha pasado con nota su estreno en Socialité. Muchos han destacado su actitud natural y pausada y ya hay quien pide un programa para Chelo. Al programa de hoy lo han bautizado como SocialiChé.

¡¡Bienvenidos a uno de los mejores programas de la historia de #Socialité382!! ???? Arranca #Socialiché con la GRAN @chgarciacortes ?? Síguelo ya en DIRECTO ?? https://t.co/mC1sx0ePr8 pic.twitter.com/MVcfOTSTw2 — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 24, 2020

Las opiniones en Twitter sobre el debut de Chelo:

Vaya descubrimiento como presentadora del programa #Socialité382 @chgarciacortes destaca como profesional que lleva muchos años y rompe con su imagen de colaboradora comparsa de @salvameoficial en la que destacaba por su silencio y poca participación.

???????????????????????????????????????? — Julio Ayuso (@JulioAyuso4) October 24, 2020

#Socialité382 #Socialiche sinceramente me gusta mucho más chelo de presentadora que Maria patiño, a ver si el director del programa toma nota — Jesús (@elgranuja84) October 24, 2020

#Socialiché muy orgullosa de @chgarciacortes lo da todo y con clase.

La veo que se valora más y se nota. Le da veinte mil vueltas a la mayoría de sus compañeros de @salvameoficial @DeluxeSabado #socialité382 — ??artina (@Martinizada) October 24, 2020