Los científicos, contra la cobertura de Íker Jiménez y el SARS-CoV-2 al dar voz a bulos Ecoteuve.es 24/10/2020 - 14:54 0 Comentarios

Las últimas fake news difundidas por su programa, las de la ex becaria china desmentida

Informar correctamente sobre una pandemia como la del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 requiere desterrar bulos más que nunca y sólo confiar en la más prestigiosa información científica, por ello, científicos y doctores como Rosa Porcel, De Toro o Mulet han alzado la voz contra Informe Covid y Cuarto Milenio, por haber dado voz a negacionistas como los médicos por la verdad anteriormente, y este mismo jueves, a una defensora de la rebatida tesis de la bioingeniería, financiada por presidiarios como Steve Bannon, en el origen del virus que asola al planeta.

Así, tras las críticas a saltarse el embargo sobre el fosfano en Venus y venderlo como una exclusiva sobre vida en el planeta y otras anteriores, también de parte de prestigiosos científicos, por entrevistar al mismo tiempo que a científicos a conspiranoicos que niegan el virus o los médicos por la verdad y otros miembros de asociaciones que fomentaron marchas y manifestaciones negacionistas y antimascarillas, han llegado las de haber dado espacio a la ex becaria china cuyos jefes de la Universidad de Hong Kong ya rebatieron y afirmaron ni siquiera había trabajado con el nuevo coronavirus en el momento en que ella afirma.

Li Men Yang, la ex investigadora postdoctoral de virología y oftalmología de la Hong Kong University lleva meses afirmando una teoría conspiratoria sobre el SARS-CoV-2 rebatida por Nature, Science, New England Journal of Medicine y el resto de la comunidad científica, que recuerda que no hay que hacer caso a esta señora, cuya teoría no ha sido admitida como paper por ninguna revista científica prestigisosa y cuyo estudio que habla de un rebatido origen artificial fue financiado por un magnate chino fugitivo y Steve Bannon, propagador de bulos de extrema derecha y ex asesor de la Casa Blanca, que llegó a pisar la cárcel.

Desmentida por los científicos, ex becaria, y financiada por presidiarios

La ex becaria postdoctoral concedió la polémica entrevista a Informe Covid asegurando que el origen del virus no respondía a la zoonosis o salto de animal a humano, que es la tesis de los científicos, sino que era creado por el ser humano, artificial, producto de la bioingeniería, algo de lo que alerta la comunidad científica al considerarlo un peligroso bulo desestabilizador.

Ante esta difusión de falsedades científicas, prestigiosos científicos como Rosa Porcel, divulgadora, doctora en Bioquímica, Biología molecular, y profesora en las universidades Politécnica de Valencia y la Jaume I han estallado, recordando que por esa entrevista, mucha más gente ahora está desinformada y se ha creído el bulo de la bioingeniería en el origen del SARS-CoV-2. Se le unieron otros biólogos como Vicente Prieto o la bioinformática María de Toro.

"Este programa sembró la duda y ahora los científicos tenemos que re-explicar. No es periodismo"

"Éste programa sembró la duda y ahora los científicos tenemos que re-explicar lo avanzado en 9 meses, enfrentándonos a opiniones negacionistas y conspiranoicas. Desde luego, este programa no nos ha ayudado en nada", aseguraba De Toro de Informe Covid.

"Desde ayer, hay mucha más gente convencida de que esto es cierto. Es una irresponsabilidad. Una lucha feroz por audiencia a cualquier precio. Esto no es periodismo", se quejaba la doctora Porcel.

Por su parte, Vicente Prieto, alertaba de lo mismo de lo que ya habían avisado los propios ex jefes de la ex becaria postdoctoral desde hace meses: "Además, no es ninguna experta. Es doctora en oftalmología y sólo lleva 2 años en temas de microbiología. Eso sí, su último año ha sido prodigioso, publicó más que en toda su vida", hacía hincapié el biólogo.

Además, un científico que colaboró una vez en Cuarto Milenio también ha alzado su voz contra el programa y el entrevistar a la oftalmóloga y viróloga, se trata de Mulet, doctor y profesor del Instituto de Biología Molecular de la Politécnica de Valencia: Íker Jiménez qué, ¿Dando información rigurosa sobre la pandemia?

Sobre el bulo de la doctora en Oftalmología también se quejaba el prestigioso científico Víctor de Lorenzo, del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC: "Cada vez más preocupado por los bulos que circulan por Whatsapp sobre COVID-19. Doctoras chinas, abogados alemanes, variadas asociaciones por la verdad. Mis amigos y familiares empiezan a sucumbir a las teorías de la conspiración, verdaderamente deplorable", resaltaba el doctor.

Hay que recordar que además de las revistas científicas y la comunidad científica internacional, expertos científicos españoles como Margarita del Val, Luis Enjuanes, Miguel Pita, Mariano Esteban, Adolfo García Sastre, Alfredo Corell, Marián García, etc... ya han advertido de que el origen es zoonótico y de que no se debe difundir lo contrario.