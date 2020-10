La madre de Paco León, contra los Goya: "Mi Paco estaba vetado. No lo perdoné" Ecoteuve.es 16:05 - 24/10/2020 0 Comentarios

La actriz relata el polémico episodio que vivieron a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

La invitada de Bertín Osborne a Mi casa es la tuya este viernes ha sido Carmina Barrios, actriz de Carmina o Revienta, Carmina y Amén o Allí Abajo, que se ha abierto y se ha atrevido a criticar a los Premios Goya por algo que hicieron a su hijo, el actor y director Paco León.

La madre de los actores Paco y María León ha encandilado con su naturalidad y espontaneidad tanto al presentador andaluz Bertín Osborne, como a los telespectadores.

Barrios, junto a Osborne, la humorista Yolanda Ramos y sus amigas íntimas, también ha criticado al cine español y no se ha mordido la lengua. Carmina no ha ocultado que hubo un momento del cine español que le dolió muchísimo, en una entrega de los Goya. Tanto ella (mejor actriz revelación), como Paco (mejor director novel), como María (mejor actriz de reparto), estaban nominados a los galardones de la gran fiesta del cine español. Sin embargo, ninguno se llevó la estatuilla del pintor a casa.

"Mi Paco estaba vetado. No lo perdoné"

La madre de Paco León ha declarado en la entrevista que su hijo, el actor de Aída, estaba "vetado": "Te voy a decir una cosa y yo lo dije en las entrevistas. Yo perdonaba que no se lo diesen a mi hija, que no me lo diesen a mí, pero como Paco no se lo llevase No lo perdoné. Mi Paco estaba vetado. Eso no me gustó a mí, mi Paco se lo merecía", hizo hincapié la actriz.

Yolanda Ramos, compañera de Paco León en Homo Zapping, ha explicado que a ella también le molestó que no lograra hacerse con el busto de Goya: "Yo le decía: 'que le den por culo si no te lo dan, porque tú lo vales'. Eso fue yoga, eso sí que fue meditar", dijo la intérprete de la serie Paquita Salas.