Emotivo reencuentro en 'La Voz': Carlos Rivera (Simba) y la Nala original del musical 'El Rey León' Ecoteuve.es 24/10/2020 - 12:42

El asesor de Laura Pausini ha coincidido con una actriz de musicales y han cantado juntos

Noche de sorpresas en los asaltos de La Voz: Daniela Pobega, actriz de musicales como El Rey León, aunque no ha podido pasar de fase, sí que ha protagonizado un bonito momento con uno de los asesores, Carlos Rivera, quien ha cantado un dueto con la artista que fuera su coprotagonista en El Rey León.

El cantante asesor mexicano de Pausini no ha podido ocultar su sorpresa cuando ha reconocido la voz de quien interpretaba el If I were a boy de Beyoncé en el equipo de Pablo López.

"Una amiga me regaló un AVE para Madrid y fue para ver el musical de El rey león. Ahí estaban Carlos y Daniela, cantando. Él era Simba; ella, Nala. La vida es muy rara, pero es muy bonita", contó Pablo López.

Así, el resto de jueces y el público han reclamado un dueto entre ambos.

Dueto de Simba y Nala en La Voz

Rivera ha corrido hacia el escenario donde estaba su antigua compañera para cantar uno de los temas del repertorio del exitoso musical de la Gran Vía de Madrid: Siento un nuevo amor en mí.

El artista mexicano se mostraba visiblemente muy emocionado: "Estoy que no me lo puedo creer, estoy que se me sale el corazón". Luego, el asesor de Laura Pausini ha contado la influencia de El Rey León en él: "Todo lo que me lleva a El rey león me transforma. Me cambió la vida. Me sobrepasa", aseguraba.