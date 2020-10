Las redes estallan contra 'La Voz' por el presunto trato de favor a Curricé, hermano de JPelirrojo

La Voz de Antena 3 ha pasado este viernes, 23 de octubre, a los asaltos tras acabarse la semana pasada las audiciones a ciegas. Los coaches del talent han tenido que eliminar a los primeros concursantes de sus equipos, y no han tardado en llegar las críticas por redes sociales y acusaciones de favoritismos.

Ha sido el caso de Curricé, el hermano del youtuber e influencer JPelirrojo, que ha luchado por pasar a la siguiente fase en el equipo de Antonio Orozco.

El aspirante madrileño de 31 años ha agregado un rap suyo a Leave a light on, de Tom Walker y se ha ganado al cantante catalán.

Sin embargo, ha provocado que Twitter ardiera contra el talent show y Antena 3 porque parte de la audiencia que se encontraba viendo el programa han compartido que ha recibido un trato de favor con respecto al resto de concursantes.

De lo que más se quejaron los tuiteros fue de que la cámara ha enfocado demasiado a sus familiares, sobre todo a su hermano JPelirrojo.

Antonio Orozco, antes de que algún coach pudiese arrebatarle al talentoso Curricé, lo salvó para su equipo. El talent madrileño ya es uno de los favoritos de esta edición: "Curricé es muy particular, tiene muchísima personalidad. Además, tiene mucha humildad, sabe escuchar", dijo Orozco de él.

