Marta López confiesa su noche en la cama con Enrique Iglesias: "Estaban Isabel Preysler y Miguel Boyer en la casa"

La tertuliana de Telecinco dice que "durmió acurrucada" con el cantante

Ya es mediodía se ha hecho eco este viernes del importante premio que ha recibido Enrique Iglesias. El cantante español fue reconocido en los Latin Billboard como el artista latino más importante de la historia de la música.

"Quiero también decirles a todos mis fans que gracias por todo el apoyo en el transcurso de mi carrera, os echo de menos, muchísimo de menos", dijo Iglesias en un discurso de agradecimiento que emitió el programa de Telecinco mientras mostraba un plano de Marta López sonrojada.

Al devolver la conexión con plató, Miguel Ángel Nicolás puso en un aprieto a su compañera, desvelando que ella había pasado una noche con el hijo de Julio Iglesias. Fue entonces cuando la exconcursante de Gran Hermano se dispuso a contar que se llegó a acostar con el artista en un testimonio que dejó en shock a Sonsoles Ónega.

Marta López desvela su noche en la cama con Enrique Iglesias

Marta López explicó que todo sucedió cuando ella tenía 18 años y se encontraba de vacaciones en Marbella. "Estaba de fiesta con una amiga mía y conocimos a Enrique y Julio José José. Nos invitaron a su casa y estaba allí Isabel Preysler y Miguel Boyer", desveló la tertuliana.

"Ellos tenían como un apartamentito al lado, dentro de la misma parcela del chalet. Nosotros nos bañamos en la piscina y mi amiga durmió con Julio José y yo con Enrique en la misma cama", confesó López antes de que sus compañeros le preguntaran si sólo durmieron. "Dormimos, solo dormimos. Siento decepcionaros", aseguró la colaboradora, prometiendo que no hubo tocamientos.

"En la cama del al lado sí, pero en la nuestra no. Dormimos acurrucados, era una cama pequeña. Él era muy grandón y por eso dormimos muy agarrados pero no pasó nada. Yo aprovechando que estaba allí me arrimaba un poco", dijo entre risas la colaboradora. "Te lo podías haber pasado mejor", bromeó Nicolás.