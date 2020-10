Ana Rosa frena a Javier Negre por llamar "buscona" a Angela Dobrowolski, la mujer de Mainat: "¡Cuidado, eh!" Ecoteuve.es 14:17 - 23/10/2020 0 Comentarios

La presentadora no consiente que el periodista utilice un argumento machista

El caso Josep María Mainat ha vuelto a estar presente en El programa de Ana Rosa, después de saber que este domingo declararán ante el juez tanto el productor como su mujer, Angela Dobrowolski, en calidad de testigo y de investigada, respectivamente. Todo ello, con el objetivo de esclarecer lo que ocurrió esa noche de verano.

En este sentido, Javier Negre ha defendido a Mainat puesto que, en su opinión, la denuncia de Angela sobre malos tratos es falsa: "Una mujer que usa la violencia de género para machacar a un hombre y tratar de sacar partido a esa relación, me parece que le tiene que caer todo el peso de la Ley".

"Perdóname, ¿tú ya has decidido que era mentira? ¿Ya has decidido que la denuncia es falsa?", ha saltado Ana Rosa a lo que él ha dicho rotundo: "Desde mi punto de vista sí". "Perdona, lo tendrá que decidir el juez".

Ana Rosa abronca a Javier Negre por llamar "buscona" a la mujer de Mainat

Negre volvía a retomar la palabra para dar su versión de los hechos: "Está claro lo que ha pasado aquí. Un hombre que ha trabajado toda su vida y resulta que viene una buscona a tratar de amargarle la vida".

Que utilizara el calificativo machista "buscona" ha hecho que Ana Rosa le parara los pies. "No, no, no, de verdad", ha dicho indignada negando con la cabeza. "Denominar buscona a una persona sin tener el conocimiento de quién es esa persona, no Esa señora ha estado casada con Mainat muchos años y tiene dos hijos con él. ¡Cuidado, eh! No se puede insultar".

