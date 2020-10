"A veces nos escupíamos": Hugo Silva confiesa los secretos de 'Los Hombres de Paco' Ecoteuve.es 23/10/2020 - 13:46 0 Comentarios

El actor cuenta algunos detalles sobre el rodaje de la nueva temporada

El actor Hugo Silva desveló en La Resistencia datos de la vuelta a las pantallas de la recordada Los hombres de Paco con su revival, donde vuelve a participar: "Se está grabando. No saldré en toda la serie, pero salgo. Estará el año que viene", pero además contó secretos de la original que no dejaron indiferente a nadie.

Hugo Silva dio una primicia agridulce en La Resistencia de David Broncano: estará en lo nuevo de la aclamada Los Hombres de Paco, pero no de forma fija, sino esporádica, con cameos.

"Se está grabando", confirmaba. Y luego matizó: "No saldré en toda la serie, pero salgo". A todo esto, agregó que "estará el año que viene", dijo en el programa de David Broncano.

Tras los datos del futuro estreno, Hugo Silva empezó a contar cómo grababan escenas hace ya más de 10 años para que comenzaran con tensión: "Te tocaban los huevos justo cuando se decía '5 y acción'. Se dice siempre antes de empezar a grabar y empezabas la secuencia en tensión", explicaba el actor madrileño que también fue uno de los protagonistas de El Ministerio del Tiempo.

"Es triste que hayamos perdido eso, el poder escupir a la gente"

No era el único tip para grabar. Según contó Silva, "a veces nos escupíamos. Yo no sé por qué estoy contando esto... Pero no rollo lascivo, sino que cuando decían 5 y acción te escupían o escupías y entonces tenías que taparte y seguir la secuencia tapándote como si estuvieras buscando algo", recordó el intérprete.

El actor, entre la sorpresa y risas del público y del resto de allí presentes,: "Era otra época eh, fíjate que la gente ha dicho 'madre mía'. Es triste que hayamos perdido eso, el poder escupir a la gente", bromeaba, zanjando el escatológico tema.