Iker Jiménez, tras entrevistar a Li-Men Yang: "La desacreditan los mismos que decían que era un resfriado" Ecoteuve.es 12:36 - 23/10/2020 0 Comentarios

El presentador de Mediaset cree que existió "mala praxis" en el laboratorio de Wuhan

El testimonio de la doctora china Li-Men Yang a Iker Jiménez sobrecogió a la audiencia. La viróloga que huyó de su país afirmó de manera rotunda que el SARS-CoV-2 fue "diseñado para atacar al ser humano". "Lo liberaron a propósito", dijo la doctora durante la entrevista, emitida en Telecinco en prime time.

Tras la charla con la disidente china, se abrió el debate en Horizonte: Informe Covid. Los doctores Miguel Pita y José Alcamí se mostraron rotundos a la hora de afirmar que la tesis de Li-Men Yang "no se sustenta científicamente".

Lea también: Iker Jiménez bate récord con la exclusiva de Li-Meng Yan (18,3%) y gana por primera vez a Pablo Motos

Sin embargo, el programa también recogió declaraciones que sí apoyaron la teoría. Es el caso de Nikolai Petrovsky, catedrático y director de investigación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Flinders, en Australia. El experto aseguró que la hipótesis del escape del laboratorio hay que considerarla "muy seriamente".

Como era de esperar, la entrevista ha tenido repercusión. La web Maldito Bulo asegura que la teoría de Li-Men Yang "no tiene evidencias científicas y no está publicado en ninguna revista científica", a lo que Iker Jiménez ha replicado poniendo sus artículos en Nature y en The Lancet, "una revistilla", dice irónico.

El presentador, que en un primer momento "pensaba que lo de la doctora no encajaba", defiende su entrevista diciendo que los medios que la intentan desacreditar son los "mismos que con la misma certeza sentenciaban que el virus era un resfriado y se reían de las mascarillas".

Lea también: Quién es Li-Men Yang, la viróloga que huyó de China para contar la verdad sobre el origen del coronavirus

La reacción de Iker Jiménez tras entrevista a Li-Men Yang: "Hay partes del puzzle que faltan"

Pero Iker quiere ir más allá en el trabajo de Li-Men Yang. "¿Cómo se pasa de este nivel de investigación a afirmar a algo tan gordo sin pruebas? ¿Dinero? ¿Seguro? Hay partes del puzzle que faltan. Pero no muchos quieren investigar. No me extraña". Hay que decir que antes de entrevistar a la viróloga, se revisó su carrera de "forma obsesiva" para comprobar si se trataba de un "peón" utilizado.

Por último, Jiménez critica que los medios que quieren echar por tierra a la disidente china contaron en el pasado que "las mascarillas no valían. El virus no se transmitía por aerosoles. No quedaba en superficies. Ni en el aire en recinto cerrado". "Eso eran todo verdades aceptadas. No desacreditadas. Sentencias firmes", dice irónico.

Lea también: Li-Meng Yan asegura a Iker Jiménez que está en peligro: "Difundiré el mensaje antes de que me maten"

Yo también pensaba que lo de la doctora no encajaba. Luego vi que los medios que insistían con furia en que todo era un bulo eran los mismos que con la misma certeza sentenciaban que el virus era un resfriado y se reían de las mascarillas.

Que no pasaba nada.

Mejor entrevistarla — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 22, 2020

Nature y el último artículo de la doctora y su equipo sobre Sars Cov 2.

¿Cómo se pasa se este nivel de investigación a afirmar de pronto algo tan gordo sin pruebas?

¿Dinero? ¿seguro?

Hay partes del puzzle que faltan. Pero no muchos quieren investigar. No me extraña.

¿Qué pensáis? pic.twitter.com/S50RVq9eeB — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 23, 2020

Vaya, no solo en Nature.

También en The Lancet-una revistilla-aparece la doctora en publicaciones recientes sobre SarsCov2

No le han "borrado" el nombre como en Hong Kong.

¿La financiación/protección de una fundación es todo el argumento? ¿Seguro? ????#CuartoMilenio domingo 21:30 pic.twitter.com/7vnovteMV5 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 23, 2020