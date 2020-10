"Lo retrató como un oportunista y un vago": Alsina desvela lo que más dolió a Abascal del duro discurso de Casado Ecoteuve.es 23/10/2020 - 12:23 0 Comentarios

El locutor se mofa de la reacción del Gobierno en la moción de censura de Vox

Carlos Alsina arrancó la mañana de este viernes haciendo un particular análisis sobre lo que dio de sí la fallida moción de censura de Vox al Gobierno. El locutor de Onda Cero dio una impopular opinión sobre el aplaudido discurso de Pablo Casado, se mofó de la reacción que tuvo el ejecutivo a sus palabras y desveló lo que más fastidió a Abascal de los ataques del líder del Partido Popular.

"Que lo disfrute Casado porque no tendrá muchos días como éste", empezó diciendo el periodista, que cree que el presidente del PP "no se ha visto en otra igual". Eso sí, se mostró muy cauto a la hora de vaticinar si la formación conservadora mantendrá esta posición con el partido de extrema derecha. "Los medios tendemos a exagerar la nota: un antes y un después, ya nada será igual, una jornada histórica. Pues hombre, iremos viendo", señaló Alsina, desmarcándose así de la euforia que, por ejemplo, demostró su compañero Antonio García Ferreras.

Lea también: Alsina califica de "pecado mortal" la "maniobra" de Pedro Sánchez para reformar el CGPJ: "Se hace lo que él quiere"

"Hay opinadores abonados a la futurología que no escarmientan. Y si algo nos ha enseñado la vida política de los últimos diez años es que aquí nadie sabe lo que va a suceder mañana. Si no sabemos lo que va a defender mañana Pedro Sánchez, como para saber si este movimiento audaz que ayer hizo Casado le disparará en la intención de voto o todo lo contrario", dijo en una pullita al presidente del Gobierno.

Alsina desvela lo que más dolió a Abascal del duro discurso de Casado: "Lo retrató como un oportunista y un vago"

Alsina continuó su monólogo en la emisora de Atresmedia mofándose de al reacción del Gobierno al ataque de Casado contra Santiago Abascal: "Esto es lo más chocante que sucedió ayer. Que el PSOE y Podemos celebraran un discurso que igual es que no entendieron bien, porque la tesis principal de Casado fue que él no quiere que gobierne Abascal porque Abascal representa lo mismo que Sánchez e Iglesias: la polarización, la división, el ruido y la táctica. No dijo que Abascal le parezca ultraderechista, fraquista o xenófobo, dijo que Abascal juega a lo mismo que juega Sánchez, a dividir España en su beneficio. ¿Esto es lo que aplaudieron Lastra, Iglesias, Pedro Sánchez? ¿En serio?", se preguntó sorprendio.

Lea también: "No me queda claro": la pregunta de Carlos Alsina que puso en un aprieto a Pablo Casado

Finalmente, Carlos Alsina desveló qué fue lo que realmente dejó 'fuera de juego' a Abascal durante la moción de censura: "A Abascal lo que más le dolió es el retrato que de él hizo Casado como un oportunista y un vago. Viene aquí una vez al mes y el resto del tiempo no consta que haga usted nada. Oportunista, vago y desagradecido: fue el PP quien le dio trabajo toda su vida", recordó el periodista.