Tamara Falcó detalla en 'El Hormiguero' cómo conoció al Papa Francisco: "Metí la pata" Ecoteuve.es 13:03 - 23/10/2020 0 Comentarios

La futura Marquesa de Griñón vuelve al trabajo en la tele tras la muerte de su tío

Tamara Falcó volvió al trabajo después de la muerte de su tío Fernando Falcó. La flamante nueva colaboradora de El Hormiguero habló ante Pablo Motos de la conversación que mantuvo con el Papa Francisco en diciembre de 2019, cuando presentó un acto presidido por el Pontífice.

Tamara recordó que le propusieron presentar dicho evento justo cuando regresaba a España precisamente Roma, después de visitar al Padre Ángel.

Lea también: TVE explica el polémico fichaje de Tamara Falcó: "Tenía que tener un programa para ella"

"En una cena me llamaron porque querían que presentara un evento con el Papa y yo pensé que me tomaban el pelo", aseguró. "Les pasé a mi agente y al acabar la cena me dijeron que tenía que ir a Roma a presentar el evento".

"Cuando llegué, me dieron un montón de folios y me dijeron que ahora entraría en una sala, que conectaría con el alcalde de Los Ángeles y presentaría el acto", continuó relatando la hija de Isabel Preysler: "¿Alguien sabe que yo nunca he presentado nada?"

Tamara Falcó y su encuentro con el Papa: "Metí la pata".

En efecto, Tamara Falcó presentó el evento. "El acto salió, pero metí la pata con el guion. Pero el Papa estaba encantado", afirmó, como diría Enrique Iglesias, su "experiencia religiosa", de la que también resaltó lo siguiente: "no me confesé pero me regaló un rosario".

Además, Falcó reflexionó sobre lo que sintió al estar tan cerca de uno de los personajes más influyentes del mundo: "Yo le veía con la sensación de no querer ser Papa, en el sentido de que le veo con ganas de estar en la calle con la gente, de interesarse por los jóvenes".

Lea también: El mote con el que Ferreras ha bautizado a Isabel Díaz Ayuso