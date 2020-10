Telecinco localiza a Josep María Mainat: "Un beso para Ana Rosa" Ecoteuve.es 23/10/2020 - 11:05 0 Comentarios

El productor, sorprendido por el espectáculo del caso: "Hemos pasado a otro género"

Telecinco ha localizado, por fin, a Josep María Mainat, el productor televisivo que lleva siendo noticia en el último mes por la investigación a su mujer por supuesto intento de asesinato.

El reportero Miquel Valls ha localizado a Mainat en los Juzgados de Barcelona. Se trata de la primera imagen que se tiene del productor desde que saltó el escándalo.

Lea también: "A las 12, todos a su puta casa": la reacción de Ana Rosa Quintana ante el toque de queda

Mainat ha hablado con el reportero y ha aprovechado para mandar un mensaje a Ana Rosa Quintana. El productor se ha bajado la mascarilla, ha mirado a cámara y se lo ha lanzado.

Mainat ha explicado que se encuentra "agobiado pero tengo mucha calma interior". Además, ha avanzado que en la declaración que hará el domingo se reiterará en todo lo que ha dicho anteriormente. "Esta instrucción va para largo, tardará un año", ha comentado.

Mainat, sorprendido por el espectáculo del caso: "Hemos pasado a otro género"

"¿Usted se esperaba que iba a acabar siendo protagonista de los propios espectáculos que usted ha creado durante toda la vida?", le ha espetado el reportero. "No, no, no", ha contestado Mainat.

El productor ha contestado sobre el hecho de que el caso se haya convertido en un asunto de polémica televisiva, más de entretenimiento que informativo. "Creí que la causa sería algo judicial o penal, pero cuando se abrió esa puerta y vi a esa chica gritando [Alina, la rusa] me quedé de piedra. Dije: 'Hemos pasado a otro género".

Lea también: El inquietante mensaje que Angela Dobrowolski manda a Mainat: "Se me ha pegado algo de tu don televisivo"



Valls también la ha preguntado si en su casa siempre había tantas pelucas, ya que Ángela las usa para salir a la calle. "Es una novedad", ha respondido Mainta, que iba acompañado por su escolta. "Siempre me acompaña".