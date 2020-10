El mote con el que Ferreras ha bautizado a Isabel Díaz Ayuso Ecoteuve.es 11:16 - 23/10/2020 0 Comentarios

El presentador destacó su actitud de 'verso libre' de la presidenta de Madrid

Antonio García Ferreras ha innovado y tirado de Ciencia en Al Rojo Vivo, para denominar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Así, ha abandonado la tan manida muletilla de "verso suelto" para utilizar otra más acorde con los tiempos que corren, en los que la información científica copa portadas en un hecho sin precedentes por la pandemia del SARS-CoV-2.

Ferreras puso un nuevo mote con el que dirigirse a la lideresa de los populares en Madrid en el contexto del fracaso de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez y su Ejecutivo de coalición PSOE-UP.

Casado rompió de alguna forma con Vox en su discurso en el Congreso al advertirles de que "hasta aquí hemos llegado".

"Esta moción de censura no la dispara contra el Gobierno sino contra el partido que le ha dado trabajado 15 años, pero el tiro, le ha salido por la culata. Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir en La Moncloa", ha alegado Casado en su exposición, que ha sorprendido hasta al propio ex popular y ahora dirigente de Vox Santiago Abascal, quien no ocultaba la sorpresa en su rostro antes las palabras del popular.

Así, en un momento que podríamos calificar de histórico, la bancada de la izquierda ha aplaudido a Casado pero no tan fuertemente como los propios populares. Pero para Íñigo Errejón, de Más Madrid, el discurso del presidente del PP no tiene mucho sentido si, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso gobierna gracias a los votos de Vox.

"Esa buena intervención tiene una gran contradicción y esa contradicción se llama Isabel Díaz Ayuso. El discurso de Pablo Casado de hoy es incompatible con lo que hace y con los socios de Ayuso en Madrid", ha afirmado el diputado ex de Podemos en una conexión con Ferreras.

Ayuso, el "electrón del PP", según Ferreras

Ese total de declaraciones es el que ha utilizado como base el presentador Antonio García Ferreras para hacer un comentario sobre la presidenta de la CAM: la ha definido como "un electrón dentro del Partido Popular" porque "va por libre", en lugar de referirse a ella con la típica muletilla de los medios de decir que alguien de una formación política es "un verso libre/suelto" cuando va un poco en contracorriente al resto de su partido en algún aspecto.