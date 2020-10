Li-Meng Yan asegura a Iker Jiménez que está en peligro: "Difundiré el mensaje antes de que me maten" Ecoteuve.es 23/10/2020 - 10:27 0 Comentarios

La viróloga cree que el SARS-CoV-2 fue "diseñado" en un laboratorio

Iker Jiménez entrevistó en exclusiva a Li-Meng Yan, la viróloga que huyó de China porque se sentía perseguida por contar lo que ella cree que es la verdad sobre el origen del coronavirus. ¿De qué manera se sintió persegida?

Li-Meng Yan explicó a Iker Jiménez que SARS-CoV-2 fue "diseñado" en un laboratorio para "atacar al ser humano". "Lo liberaron a propósito" dijo en el programa de Telecinco.

Li-Meng Yan explica que huyó a EEUU cuando se sintió en peligro por sus investigaciones. "Solo 4 horas después de mi huida de Hong Kong en secreto el gobierno y el ministerio de seguridad chino se dieron cuenta y organizaron rápidamente a la población de mi ciudad natal. También fueron a mi casa de Hong Kong para buscar a mi familia".

Asimismo, cree que "el gobierno de china reclutó a militares expertos en redes para difundir rumores de que yo era poco más que una cuidadora de hámsters. Trataron de arruinarla como si fuera muy poca cosa", le contó al presentador".

Li-Meng Yan: "Difundiré el mensaje antes de que me maten"

La decisión de Li-Meng Yan de dar entrevistas para comunicar su versión sobre el origen del coronavirus es firme. "Como médico y científico esto es lo que tengo que hacer. He tomado mi decisión. Sé que no me puedo permitir engañar a la gente", dijo a Iker Jiménez. "Lo que voy a hacer es difundir el mensaje tanto como pueda y mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten".

