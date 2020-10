"No me ha pasado nunca": el enfado de Arturo Valls por el fallo de un concursante de '¡Ahora caigo!' Ecoteuve.es 22/10/2020 - 19:44 0 Comentarios

El error garrafal de Carlitos indigna al presentador del concurso de Antena 3

Pocas veces una respuesta de un concursante había indignado tanto a Arturo Valls en ¡Ahora caigo! En la tarde de este miércoles, el presentador valenciano no pudo ocultar su enfado tras una cuestión, a priori, sencilla.

"¿En qué siglo se convirtió Marie Curie en la primera profesora de la Sorbona?". Carlitos, que así se llamaba el participante, debía responder enumerando todos los siglos del X al XIX.

Lea también: 'Mask Singer': el estricto protocolo de Antena 3 para mantener a salvo "el mayor secreto de la televisión"

Arturo Valls y su enfado en '¡Ahora caigo!'

Para sorpresa de todos, el joven que iba disfrazado de Mozart empezó a repetir aunque, en este caso, desde el siglo I. Extrañado, se plantó: "No lo sé, no lo sé!", gritó. Claro había dicho todos los siglos, excepto el que era: el XX.

Ante lo sucedido, que podría estar al nivel de Malakito de Memphis, Arturo Valls no sabía dónde meterse. "Mira, no me ha pasado nunca pero me he enfadado", dijo. "Pero tío, sigue contando. ¿Por qué paras en el siglo XIX?". "Se me ha pasado", se excusó Carlitos.

Lea también: "Saco un hacha y le corto el cuello": Joaquín Prat se queda sin palabras ante la amenaza de una negacionista