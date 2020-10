El trío sexual de Kiko Matamoros y Lydia Lozano: "Fue una gamberrada" Ecoteuve.es 22/10/2020 - 19:20 0 Comentarios

El tertuliano y la periodista dan detalles de una de sus locas noches de pasión

Jorge Javier Vázquez pilló este jueves a contrapié a Lydia Lozano y Kiko Matamoros al sacarles por enésima vez el romance que vivieron durante su juventud. El presentador se interesó de buenas a primeras por aquel "ménage á trois" (trío sexual) que realizaron y del que ya han hablado en ocasiones anteriores. "¿Ahí todos hacíais de todo?", preguntó el catalán entre risas.

"Nada, qué va... Si aquello era por hacer la gracia. Fue una gamberrada, un juego de niños, que es lo que éramos, niños. Porque Lydia tenía 16 años y yo 19", soltó Matamoros mientras Patiño se llevaba las manos a la cabeza.

"¿Eras menor de edad?", preguntó sorprendida mientras el tertuliano se daba cuenta de que había metido la pata. "Vaya por Dios", afirmó antes de desvelar más detalles sobre su noche de pasión con una tercera persona. "Yo me hacía el muerto...", añadió entre risas antes de darse cuenta de que el horario infantil le impedía hablar de ciertos aspectos.

El trío de Lydia Lozano con Kiko Matamoros

"Lydia estaba enamoradilla de mí, me buscaba", aseguró el tertuliano. "Lo he dicho mil veces: yo estaba colgada de su amigo, me ponía muchísimo su amigo. Es algo que él ha debido soñar y le ha marcado como un juego inalcanzable", comentó entre risas la canaria. "Sí, inalcanzable ya te digo yo que no", bromeó el colaborador.

"Kiko vino a una fiesta que hice en casa de mis padres, mis padres lógicamente no estaban en Madrid. Él entró con un amigo mío y le digo: 'Kiko, ¿qué haces aquí?' Entró y duraste, lo que se dice 20 minutos", recordó la periodista, desvelando que enseguida fue a por ella.