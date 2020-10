Brutal bronca en 'Sálvame' entre Patiño y Matamoros por Chelo: "Te has descojonado de ella toda la vida" Ecoteuve.es 22/10/2020 - 19:10 0 Comentarios

Después de que la colaboradora se enfadara con su compañera por cuestionar su amistad

Después de que Sálvame hiciera llegar al límite a Chelo García Cortés después de tener que quemar la foto de Isabel Pantoja o tener que responder si deseó la muerte de su hermano en la nueva sección Quiero dinero, este jueves la colaboradora se ha desahogado diciendo que no se sintió "apoyada por ninguno de mis compañeros". "Me sentí muy sola", ha dicho a Jorge Javier Vázquez.

"Ayer me fui hundida y rabiosa", ha continuado diciendo en la sala anexa al presentador mientras el resto de colaboradores escuchaban atentamente en el plató. "Estaba tan mal que yo no quise hablar con María [Patiño], aunque sí con Mila".

"Yo sé hasta donde llegar, lo que no quiero es sentirme en una trampa y ayer me sentí así", ha proseguido diciendo Chelo. Todo esto no ha sentado muy bien a Patiño, que nada más entrar su amiga en el estudio, ha brotado a gritos por que cuestionase su amistad. "Está María que fuma en pipa"

"Te lo voy a decir una vez más. Todos los actos y decisiones que has tomado con independencia de que yo esté de acuerdo o no he estado a tu lado", ha dicho muy seria. "Nunca, en la vida, por el hecho de que tú vendas o no, te he hecho sentir nunca jamás que eres diferente o peor persona".

"Y que tú consideres que yo sabiendo lo que pasó, sobre todo al final del todo, el no repreguntar, el no contextualizar, sabiendo lo que yo sé que no es apoyarte, ¡estoy hasta las narices!", ha gritado mientras se sumaba Kiko Matamoros en medio: "¡No te arrugues más, Chelo!".

Esto ha propiciado una bronca entre María y Kiko. "¡Ni arrugar ni que leches, estoy hablando con una amiga! ¡Qué tú eres el que grita a la gente, no yo". "¿Así se le habla a un amigo, con esos aires de superioridad?". "¡no vengas ahora de defensor cuando te has descojonado de ella toda la vida! ¡Te has reído de ella toda la vida!".

