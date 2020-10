"¡Es impresentable!": Risto Mejide explota contra Salvador Sostres por su texto racista contra Ansu Fati Ecoteuve.es 22/10/2020 - 18:40 0 Comentarios

El presentador de Mediaset, indignado con el polemista y el diario ABC

Risto Mejide se ha hecho eco este jueves del despreciable texto que escribió Salvador Sostres en una columna en ABC en la que hacía una supuesta crónica sobre el partido que disputaron el martes el F.C. Barcelona y el Ferencváros. El polemista utilizó una comparación racista para valorar el gran papel realizado por Ansu Fati durante el encuentro.

"Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: '¡Agua! ¡Agua!' Anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad", empezó diciendo Sostres.

"Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio", concluyó el polemista, que será denunciado por el Barça por su odio y xenofobia.

Risto estalla contra Sostres por su racismo contra Ansu Fati

"¿En qué clase de país vivimos como para que haya alguien, no voy a decir su nombre, que escriba esto en una crónica deportiva?", empezó diciendo indignado Risto Mejide antes de estallar contra Salvador Sostres. "Esto ha salido publicado en un medio de tirada nacional. ¿Cómo se permite que se diga semejante animalada, con perdón de los animales?", se preguntaba el presentador.

"Alguien que escribe esto, tan racista y tan xenófobo, sobre un chaval de 17 años, menor de edad hasta finales de octubre, ¿en qué país estamos? ¿Esto se permite?", lamentó indignado el catalán. "Es racista, es clasista, es impresentable", condenó contundente Mejide.