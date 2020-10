"Saco un hacha y le corto el cuello": Joaquín Prat se queda sin palabras ante la amenaza de una negacionista Ecoteuve.es 22/10/2020 - 17:33 0 Comentarios

El presentador da la cara por el trabajo de los rastreadores: "Es indignante"

Joaquín Prat quiso dar voz el trabajo de los rastreadores en la pandemia. Cuatro al día mostró a los espectadores las dificultades que tienen estos profesionales a la hora de enfrentarse a su trabajo emitiendo una llamada telefónica a una negacionista.

En ella, la rastreadora se pone en contacto con una mujer que se ha negado a hacer una PCR a su hijo porque "no nos creemos que sea verídico". La negacionista reacciona de una forma violenta e, incluso, se atreve con lanzar una amenaza de muerte: "A mí que no me llamen para esto, porque te lo juro, a mí que no me vengan a buscar que los mato".

"Como vengan por la fuerza a hacer una prueba a mi hijo, te lo juro, tengo un hacha en mi casa, le cortaré la cabeza al primero que entre por la puerta", dice la mujer negacioncita dejando completamente helada a la rastreadores.

La protagonista de esta llamada incluso llega a decir que "el Gobierno está repartiendo dinero a las comunidades" de forma que cuantos más positivos registren, más ingresos les da el Ejecutivo.

La llamada dejó prácticamente mudo a Joaquín Prat, que se limitó a decir lo siguiente: "Ojo, que la prueba es para hacérsela a su hijo, que ha tenido un contacto con una persona contagiada. Es decir, para intentar preservar la salud de un menor".

El presentador entrevistó a Carolina Varela, formadora de rastreadores, que condenó este tipo de situaciones además de poner de manifiesto las pésimas condiciones de trabajo que están teniendo estos meses. Prat zanjó el tema dando la cara por ellos: "Indignante es que cobren por cuatro horas de trabajo cuando en realidad, hacen 18".

