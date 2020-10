El audio de 'Sálvame' que destapa el montaje de Tom y Sandra tras 'La isla de las tentaciones': "¡Son unos farsantes!" Ecoteuve.es 22/10/2020 - 16:41 0 Comentarios

El programa de Telecinco desvela que el marroquí y la catalana no están juntos

Sálvame ha arrancado la emisión de este jueves soltando una gran bomba que ha sorprendido a los seguidores de La isla de las tentaciones. Kiko Hernández anunció a los espectadores que el programa tenía en su poder un inesperado audio de Sandra Pica que desvela que no está realmente con Tom Brusse y que su relación es un montaje.

Este miércoles, en el reencuentro de las parejas del reality de Telecinco, Sandra Barneda preguntó a Melyssa Pinto si creía que Tom y su tentadora estaban juntos. "Supongo que están juntos, pero no le veo futuro porque no me ha hablado bien de ella", confesó la joven, que dejó en evidencia al marroquí tras descubrirse su gran mentira sobre la noche de sexo que tuvieron en un hotel.

Antes de descubrirse que fue realmente él quien suplicó a Melyssa que lo perdonara y que volvieran juntos, Tom confesó que su relación con Sandra Pica ha prosperado y que son pareja. "Estamos viviendo juntos. Me he mudado a Madrid y ella está entre Barcelona y Madrid", desveló el africano, que señaló que con ella "todo va bien, no hemos discutido ni una vez".

El audio de Sálvame que destapa el montaje de Tom y Sandra

"¡Son unos farsantes!", gritó a los cuatro vientos Kiko Hernández señalando a la supuesta nueva pareja. "Se supone que ahora Tom y Sandra están juntos, pero tenemos unos audios que demostrarían que todo es un montaje. Todo lo hacen por la pasta, por el dinero y por salir en televisión", advirtió el tertuliano.

En varios cebos, se puede escuchar que los audios en cuestión tienen a la propia Sandra como protagonista. En ellos, la joven aparenta negociar unos robados fotográficos con algún paparazzi, lo que dejaría entrever las ganas de fama y de hacerse una tournée por los plató que tiene la supuesta pareja.