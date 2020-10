Juan Camus salta contra Tinet Rubira con una advertencia por el aniversario de 'OT' Ecoteuve.es 22/10/2020 - 15:36 0 Comentarios

El concursante le llama "falso" y dice que "no cuenten con él" para celebrarlo

Hay guerras que se reabren de manera periódica y una de ellas es la de Juan Campos, concursante de la primera edición de OT, con los responsables del mítico concurso, y esta vez le ha tocado a Tinet Rubira, máximo responsable desde la productora Gestmusic.

Operación Triunfo cumple 20 años. Tal día como hoy, en 2001, arrancó en TVE uno de los talent show más exitosos de la televisión y muchos lo han celebrado en las redes sociales.

Tinet Rubira ha escrito algún tuit para conmemorar esta fecha que incluso ha sido recordada por exconcursantes del formato. El productor, además, habla de buscar una manera para celebrar el 20 aniversario, la cifra redonda que se festejará en 2021. Lo ha hecho con un tuit en el que ha citado a cotos los concursantes de la primera edición de OT menos a dos, Verónica y Juan Camus.

El tuit de la polémica de Tinet Rubira por el aniversario de 'OT'

Hay quien se lo ha advertido, pero rápidamente él ha explicado que no es que se haya olvidado de ellos, sino que no cabían sus nombres. Luego ha colgado otro "Felicidades de nuevo a todos los de OT1 y todas las ediciones que han venido después", ha dicho.

No, no me olvidado de @juancamus ni de @veroboxmusic en el tuit anterior me quedé sin espacio.

Felicidades de nuevo a TODOS los de OT1 y todas las ediciones que han venido después. https://t.co/qjTTomdSdO — Tinet Rubira (@tinetr) October 22, 2020

Juan Camus estalla contra Tinet Rubira: "Falso"

Sin embargo, Juan Camus no se ha quedado callado y ha respondido a Tinet Rubira, muy enfadado. "Ya que me nombras te diré lo mismo que dije en su día a Noemí Galera", ha comenzado. "Eres un falso que después de apoyarte en los castings de la nueva edición de OT, tú como cabeza de Gestmusic, invitaste a todos menos a mí por 'falta de repertorio'. Ese es tu espíritu de OT. Conmigo no cuentes", ha dicho.