Ana Rosa pone en aprietos a Inés Arrimadas: el comentario que ha descolocado a la líder de Ciudadanos Ecoteuve.es 22/10/2020 - 14:49

La presentadora se fija en el tono amarillo de la chaqueta de la diputada

Ana Rosa Quintana ha descolocado a Inés Arrimadas al cierre de su entrevista desde el patio del Congreso de los Diputados donde este miércoles y este jueves se ha celebrado la moción de censura contra Pedro Sánchez promovida por VOX.

La presentadora se ha fijado en el color de la vestimenta para hacer un comentario que ha provocado que la líder de Ciudadanos: el tono amarillo de su chaqueta, un color que se asocia desde hace unos años al independentismo catalán.

"Le veo muy de amarillo. No sé...", ha dicho Ana Rosa poniendo en un aprieto a Arrimadas que, en un primer momento no sabía muy bien qué decir pero luego, tras las risas de la presentadora, se ha recompuesto.

La respuesta de Arrimadas al comentario de Ana Rosa sobre su chaqueta amarilla

"Bueno, es que yo, de verdad como no me puedo vestir de amarillo porque es 'indepe', ni de rojo porque es socialista, ni de azul, ni de verde, pues no sé cómo voy a venir", ha respondido la política uniéndose a las risas de la periodista.

Ana Rosa ha seguido la broma dando un consejo de moda a la diputada de la formación naranja: "De blanco, de blanco, que estabas muy guapa ayer". "De blanco siempre", ha rematado Arrimadas. [Puede ver el momento pinchando en este enlace]

