Nagore Robles se enzarza con Nacho Montes: "¡Me contaste que habías tenido relaciones íntimas con Iván!"

El que fuera asesor de 'Myhyv' niega que dijese que tuvo sexo con el joven

Alta tensión la que se ha vivido este jueves en el plató de Mujeres y hombres y viceversa. Jesús Vázquez ha anunciado que Nacho Montes había decidido entrar por teléfono en el programa para aclarar si dijo, o no, que había mantenido relaciones sexuales con Iván González, el ya exnovio de Oriana Marzoli, en una anécdota que había desvelado Nagore Robles.

"He decidido entrar a hablar porque estoy bastante disgustado con todo esto después del cariño que yo le tengo a este programa, de lo bien que me lo he pasado y del tiempo que he pasado trabajando aquí", empezó diciendo el estilista, visiblemente enfadado con el equipo de dating show de Cuatro.

"Tengo compañeros a los que yo considero amigos, a los que quiero y con los que he compartido muchas horas de televisión, y que de repente digan que soy un ambiguo y que he insinuado. Yo no he sido ambiguo en mi vida, no he necesitado serlo en estos 50 años", se defendía Nacho Montes.

Nagore se enzarza con Nacho Montes: "Contaste que tuviste relaciones íntimas con Iván"

Desde el plató pidieron entonces a Nacho Montes que fuese claro y aclarase si tuvo o no sexo con Iván. "Desmiento esto porque yo no he nombrado a nadie y no creía que tuviese que dar un comunicado. Yo no he tenido nada con este señor, jamás. No puedo desmentirlo de mejor manera. A mí no me habían nombrado, pero quiero desmentirlo porque me han dicho que Iván está molesto", explicó.

Nagore puso cara de circunstancias, ya que esta versión no coincidía con la que había asegurado hace ya unos años. "Me sorprende que no me llamases para preguntarme, pero no es un reproche. Yo no digo que tú mientas, yo digo que jamás le he dicho a nadie que he tenido una relación con esta persona", señaló.

"Yo tengo una comida personal hace muchos años con Nagore Robles y Emma García. En un momento dado, digo que tengo algo con una persona del programa, lo conté... pero jamás dije que fuese Iván y no di ni nombres ni apellidos. Yo dije que tenía un follón sentimental con una persona del programa, nada más", argumentó el interlocutor. Nagore se enzarzó con Montes y desmintió sus palabras con una contundente acusación: "En esa comida contaste que habías tenido relaciones íntimas con Iván". ¿Hablará Emma García para confirmar o desmentir las palabras de Nagore?