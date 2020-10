Ferreras celebra el "implacable" discurso de Pablo Casado contra Vox: "Es un antes y un después en su carrera" Ecoteuve.es 22/10/2020 - 13:48 0 Comentarios

El presentador de 'Al rojo vivo' aplaude al líder del Partido Popular en La Sexta

Antonio García Ferreras ha sorprendido este jueves a los espectadores de Al Rojo Vivo al alabar el cambio de rumbo que parece haber iniciado Pablo Casado después de anunciar que el PP votaría en contra de la moción de censura al Gobierno. El presentador de La Sexta se ha deshecho en elogios con las palabras que pronunció el político en la tribuna del Congreso de los Diputados.

"El protagonista del día ha roto claramente con una estrategia dubitativa respecto a Vox, ha sido durísimo en su desmarque con la extrema derecha", ha resumido el periodista antes de que se iniciara la votación con la que se consumaría el fracaso del partido de Santiago Abascal.

Lea también: "Cuando pongo a Ferreras me entran ganas de invadir Polonia": la inesperada broma de Dani Mateo con Al Rojo Vivo

Pablo Casado justificó su 'no' a Vox, calificando la moción como una "pérdida de tiempo" y opinó que esta maniobra no hace sino consolidar a Sánchez en la Moncloa. "No es que no nos atrevamos o nos hayamos rendido o seamos cobardes, no, es que no queremos ser como usted, no somos como usted", dijo el líder popular, que espetó a Abascal que "no está preparado" para gobernar España.

Ferreras celebra el "implacable" discurso de Casado contra Vox

Tras concluir su discurso, la grada del PP se puso en pie para aplaudir al presidente de la formación y Ferreras se deshizo en elogios con Casado. "Podríamos calificar este momento como de euforia en las filas del Partido Popular, en la bancada del Partido Popular. Atención porque hoy hay un salto cualitativo, hoy es un antes y después en la carrera política de Pablo Casado", empezó diciendo el presentador.

Lea también: El recadito de Antonio García Ferreras a Isabel Díaz Ayuso al despedir Al rojo vivo

"Se ha desligado absolutamente de la extrema derecha y ha hecho un análisis y un diagnóstico de Vox absolutamente implacable", calificó Ferreras antes de que le pidiera a Ignacio Escolar su opinión.

"Me ha parecido un discurso bastante bueno, en lo formal y en el fondo. Esto es lo que esperábamos muchas personas de un partido que se dice conservador, europeo y centrista. Ha sido muy valiente", ha concluido el colaborador antes de que se recordara en la mesa que el PP depende de Vox para mantener sus gobiernos en Madrid, Murcia y Andalucía.