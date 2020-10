El motivo por el que Pablo Iglesias rechazó sentarse con Bertín Osborne: "No quiso venir" Ecoteuve.es 22/10/2020 - 13:23 0 Comentarios

El líder de Podemos estuvo a punto de acudir a 'Mi casa es la tuya' en Telecinco

Bertín Osborne ha hablado este miércoles en su programa de Canal Sur sobre su relación con los políticos y las oportunidades que ha tenido a lo largo de estos años de entrevistarles en Mi casa es la tuya de Telecinco. En un momento dado, uno de los colaboradores preguntó al cantante si le gustaría charlar con Pablo Iglesias en su chalet de Galapagar.

"Yo le he invitado. Le dijimos que me gustaría hacer el programa en un sitio que no sea mi casa o en la suya", reconoció Osborne, sorprendiendo a los presentes, que coincidían en que el político no querría hacerla en su casa, del mismo modo que han hecho el resto de líderes de los principales partidos en sus participaciones en el programa.

"Me contestó que sí venía al programa. Pero, al cabo de diez días, nos llamó otra vez y dijo que no podía. Fue él quien no quiso venir, pero yo le invité", aseguró el presentador, desvelando que el vicepresidente del Gobierno le acabó dejando tirado. "Invité a los cinco que se presentaban a las elcciones. Contestaron cuatro que sí y Pedro Sánchez dijo que no podía, aunque ya había hecho anteriormente un programa conmigo", explicó.

El motivo por el que Iglesias rechazó sentarse con Bertín

"Cuando Pedro Sánchez nos dijo que no, Pablo Iglesias nos llamó y nos dijo que tampoco podía. ¿Por qué? no lo sé. ¿Por qué no pudo de repente cuando ya había dicho que sí?", se preguntó con suspicacia el jerezano, dejando entrever que el 'no' de Iglesias estuvo condicionado por la respuesta que le había dado Pedro Sánchez.

"A mí, personalmente, como profesional, me hubiera encantado hablar con él y tener una conversación, porque yo creo que nos habríamos entendido en muchas cosas", reconoció Bertín, que defendió abiertamente a Iglesias en la compra de su chalet en Galapagar. "Se ha comprado una casa muy buena, pero me gustaría que hubiese sido todavía mejor para que él entienda que en esta vida lo bueno es prosperar y conseguir objetivos cada vez mejores, vivir mejor...", dijo con retintín el andaluz.