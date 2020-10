"Me daba igual morirme": así logró David de Jorge (Robin Food) adelgazar 140 kilos en ocho años Ecoteuve.es 22/10/2020 - 12:44 0 Comentarios

El cocinero consiguió deshacerse de sus 267 kilos gracias a mucho sacrificio y tres operaciones

David de Jorge, más conocido como Robin Food, fue el invitado de este miércoles en El hormiguero. Nada más entrar, el cocinero tuvo un divertido pique con Pablo Motos por si la tortilla de patata estaba más buena con o sin cebolla. Al final, el valenciano acabó diciéndole que "no tienes ni puta idea de hacer paellas".

"Tengo un gordo dentro". Lo que más impactó a los espectadores fue el testimonio del cocinero al contar cómo perdió 140 kilos. "Tú pesabas 267 hace ocho años". "Sí, se me fue de las manos". David de Jorge se puso serio y explicó que lo consiguió gracias a la "ayuda de los médicos, de mi familia y de mi entorno".

"Afortunadamente es una batalla que todavía no he ganado, que tengo que ir día a día, pero llegó un momento en que me daba igual morirme", dijo. "Con 40 años, 267 kilos, tenía una energía increíble para montarme en un avión, subirme en una moto, para hacer un programa de tele... pero llegaba a casa que me quería morir. Hubo un momento que no sabía cómo bajarme de la cama".

Así logró David de Jorge adelgazar 140 kilos en ocho años

Además de su sacrificio, David de Jorge tuvo que someterse a tres operaciones. "Primero me hice un balón gástrico porque hasta que no pesara 200 kilos no me podían operar. Era una cosa horrorosa", dijo. "Cuando pesaba 199 entré al quirófano y me hicieron una reducción de estómago y ya salí como Superman".+

La tercera intervención fue una abdominoplastia, es decir, quitar la piel sobrante. "Yo tengo un amigo en Ubrique al que le dije 'no tienes huevos a hacer carteras con mi piel". Robin Food aseguró que le quitaron "muchos metros cuadrados". "Me dijo el médico que la piel que me sobraba me llegaba tumbado a los pies", dijo. "Fue la operación más dura de todas. Las pase putas".

David de Jorge señaló que adelgazar no solo se consigue pasando por quirófano. "Hay que gastar la zapatilla, hay que sudar un poco, ordenar la digesta, desayunar...".

