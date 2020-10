El inquietante mensaje que Angela Dobrowolski manda a Mainat: "Se me ha pegado algo de tu don televisivo" Ecoteuve.es 22/10/2020 - 11:54 0 Comentarios

La esposa del exitoso productor habló por primera vez en televisión

Angela Dobrowolski, mujer del productor Josep María Mainat, concedió su primera entrevista en televisión. Fue al programa En el punto de mira, de Cuatro, una conversación de cinco horas con el periodista Israel López al frente.

Angela Dobrowolski habló de las investigaciones sobre el supuesto intento de asesinato a su marido. "Yo no intenté matar a mi marido", dijo rotunda la invitada del programa y también negó inyectarle una sobredosis de insulina. "¿Cómo me pueden detener si en los análisis no hay insulina?", se preguntó.

Ángela explicó que en la noche que se investiga, "Mainat se enteró de que yo había sido infiel y de que todavía seguía con la infidelidad (con Gabriel). Ya se había abierto la caja de Pandora y no se lo podía negar", relató. La entrevistada también explicó por que se la ve ir a la nevera hasta en 13 ocasiones. "Sobre lo de ir tanto a la nevera, quien me conoce sabe que yo, de noche, puedo ir más de 13 veces a la nevera si hace falta. Me cuesta mucho quedarme en casa y fui a buscar chocolate; algo dulce, no azúcar blanco en sí mismo", relató.

Ángela, sin embargo, admite que el miedo que el productor pudo sentir fue real. "No dudaba, tenía claro que yo era un ser diabólico que le quería matar después, cuando hablamos y me miró a los ojos, él ya lo tenía claro y sabe que no fue así".

El inquietante mensaje que Angela Dobrowolski manda a Mainat

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista fue cuando Israel López pidió a Ángela que mirase a cámara y mandara un mensaje a Josep María Mainat. Así lo hizo justo antes de terminar el programa.

"Después de tantos años juntos, se me ha pegado algo de tu don televisivo. Aquí estoy, resistiendo", espetó la mujer del productor antes de dar por finalizada la entrevista.