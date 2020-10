Broncano pide perdón a Álex García y explica por qué se marchó enfadado de 'La Resistencia': el chiste que eliminaron Ecoteuve.es 22/10/2020 - 11:40 0 Comentarios

"Me fui por no liarla", reconoce el actor en su regreso al programa

Álex García regresó este miércoles a La Resistencia, tan solo dos días después de que abandonara su entrevista con David Broncano en un momento de lo más extraño que sorprendió a los espectadores de Movistar+. De buenas a primeras, el actor acabó marchándose motu propio ante la cara de circunstancias del presentador y su colaboradora Candela Peña.

Tras lo ocurrido, Broncano llamó preocupado a García al notar que se había llevado un disgusto en su paso por el programa de #0. Finalmente, decidió invitarlo de nuevo a su show para enmendar su error y aclarar lo sucedido ante la audiencia. Así pues, este miércoles ambos explicaron que el tinerfeño se acabó ofendiendo después de varios chistes y bromas que no se vieron en televisión, ya que La Resistencia retiró esas imágenes del montaje final del programa.

Lea también: Ester Expósito, en 'La Resistencia' de Broncano: su reto de Instagram, una mentira y las dos preguntas que no quiso contestar

"Noté que te habías ido mohíno. Te llamé para saber qué había pasado. Y se me ocurrió volver a invitarte pero me dijiste que te lo pensarías", afirmó el cómico, que preguntó a su invitado el nivel de enfado con el que llegó a casa. "No era enfado, era decepción. Porque estaba acabando una promoción, sabía que no habías visto Antidisturbios, casi no se habló de eso y... ahí entendí por qué se llama La Resistencia", bromeó el actor.

El chiste por el que Álex García abandonó enfadado La Resistencia

"La resistencia de no marcharse", se sumó Broncano con sorna. "Yo no resistí y por eso me fui", añadió Álex antes de desvelar el motivo de su abrupta salida. "Hubo un momento que pensé 'me levanto y me voy', pero no se vio porque está editado... Me gustaría no hablar de eso, pero bueno. La tercera faltada que quitasteis, tocaba un tema de enfermedades que en mi familia no tiene gracia. Yo me puedo reír de eso pero aquí cayó de repente ese chiste y... entró mal", confesó el canario.

Lea también: "Cuando vea esto mi madre...": la surrealista petición de Broncano a Lucas Vidal en 'La Resistencia'

"Entró mal, sí. Yo vi que se te guiñaba un ojo", reconoció Broncano entre risas. "Cuando vi el programa por la noche quería ver cómo había reaccionado, pero lo quitasteis", señaló mientras el presentador confirmaba que se decidió no emitir para ajustarse también a la hora de programa. "Lo quitamos porque nos pasamos de tiempo y dijimos: Si hay que quitar algo, quitemos el momento en el que hay una persona recibiendo una paliza con un palo", aseguró el humorista.

"Después del chiste, me senté y pensé: Están faltando al respeto, yo soy cómplice de esto, me levanto y me voy. Había una parte mía, de animal salvaje, que salió en Antidisturbios, que pensó: Vete de aquí antes de liarla", confesó el invitado. "La otra parte de la entrevista fue como hablar con un muñeco porque estabas pensando en otra cosa", afirmó el presentador, que prometió que la entrevista de hoy iba a ser "un masaje". Finalmente, Broncano acabó brindando un gran homenaje a Álex García con todo tipo de sorpresas, regalos y elogios.