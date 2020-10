Tom, pillado en una gran mentira a Melyssa: la verdad sobre su noche de sexo tras 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 22/10/2020 - 10:47 0 Comentarios

El marroquí y la catalana se vieron las caras tres meses después del reality

Uno de los momentos más esperados de la entrega final de La isla de las tentaciones 2 llegó casi al término de la noche, con el reencuentro entre Melyssa Pinto y Tom Brusse tres meses después de su tormentosa ruptura en la República Dominicana. Sandra Barneda pudo hablar con ambos para que desvelaran qué ha ocurrido durante todo este tiempo.

"Después de la isla ha habido engaño. Estaba completamente cegada. Me rogó perdón, que volviera con él y llegó un punto en el que dije: 'voy a perdonarte'", empezó relatando Melyssa a la presentadora antes de confesar que el marroquí la llegó a convencer de que estaba "arrepentido" y terminaron manteniendo "una relación sexual". En una sala anexa, Tom veía las imágenes entre risas asegurando que era "ella la que me llamaba porque se quería morir". "Cuando me di cuenta, estaba con ella de nuevo", siguió contando Melyssa, en alusión a Sandra Pica, la soltera con la que le fue infiel su novio.

"Supongo que están juntos, pero no le veo futuro porque no me ha hablado bien de ella", señaló la catalana, a la que Barneda pidió que se retirara para hablar a solas con Tom. "Ella no conocía esa faceta de mí con los chicos, en la piscina. Siempre tenía que cohibirme", arranco justificando Brusse, que culpó a Melyssa de su ruptura. "No quiero una persona que me controla. No me quería, era una obsesión", argumentó mientras aseguraba no estar arrepentido de lo que hizo en la isla.

"He visto a Melyssa, no paraba de llamarme, todo el día llorando, gritando", declaró el joven mientras Melyssa se sorprendía en la sala de visionado. "No quería volver con ella. Ella quería volver conmigo. Quería perdonarme", dijo en una versión opuesta a la ofrecida por su exnovia. Finalmente, Tom confirmaba que él y Sandra eran novios. "Estamos viviendo juntos. Me he mudado a Madrid y ella está entre Barcelona y Madrid", desveló el africano, que señaló que con ella "todo va bien, no hemos discutido ni una vez".

La gran mentira de Tom ante Melyssa en La isla de las tentaciones

Segundos después, Barneda pidió a Melyssa que se incorporara a la conversación y propiciar el esperado cara a cara. "No sé cómo se puede ser tan mentiroso", le espetó ella nada más verle. "Cuando salimos de la isla, tú querías volver conmigo. Me mandaste mensajes a mí", insistió la joven mientras él pedía un polígrafo para salir de dudas.

El triángulo se completó con la aparición en escena de Sandra Pica, que le reprochó a Melyssa la actitud que ha tenido con ella. "Creo que se me ha juzgado. Cuando vas allí sabes a lo que te expones. Es un riesgo que conlleva", se explicó la 'tentadora', que aseguró que Tom le había "contado todo", incluso el hecho de que Tom había intentado recuperar su relación con Melyssa.

Un testimonio que daba la razón a la joven catalana en la idea de que fue Tom quien le rogó volver tras su paso por el reality. "Pues es muy raro, porque él ha dicho que fui yo la que se lo había pedido. Tú me lo pediste a mí", le reprochó Pinto a Brusse. "No, tú me lo pediste", replicó él. "¿Saco el móvil, Tom?", le advirtió la catalana. "Ah, no, espera, ¿puedes repetir?", le preguntó él antes de quedar en evidencia. "Tú me pediste que querías volver conmigo, me pediste perdón y me suplicaste que volviera contigo", le recordó ella enseguida. "Ah, eso sí", acabó reconociendo Tom, para el que Melyssa terminó pidiendo un Óscar. "Es un mentiroso".