El motivo de la ruptura de Inma y Ángel: ¿por qué se han separado tras 'La isla de las tentaciones'?

La pareja había abandonado el concurso con la idea de casarse y tener un bebé

La noticia más sorprendente del reencuentro de los concursantes de La isla de las tentaciones fue la ruptura de Inma y Ángel, la pareja que dejó el concurso para seguir con su amor fuera, con promesa de boda y bebé.

La Penélope de Montequinto apareció ante Sandra Barneda descompuesta para anunciar que lo habían dejado y que no habían hablado cara a cara.

"Me encontré con un mensaje diciendo que me quería mucho pero que no podía perdonar la situación", dijo. "Hoy por hoy quiero a Ángel. Solamente quiero una explicación. Lo he estado pasando muy mal, Sandra", contó Inma.

'La isla de las tentaciones': ¿Por qué han roto Inma y Ángel?

Pero, ¿por qué rompieron Inma y Ángel? Según explicó, todo se debió a una fuerte discusión que, según parece, no tenía opción de arreglarse.

Ángel dio su versión: "Es verdad que no quería ni verla. Pero es que yo no puedo perdonar ni seguir consintiendo que me falte el respeto como me lo falta. No puedo discutir con una persona y que lo primero que haga es pisotearme".

Inma: "Intentaré hacer mi vida como pueda"

"La veo y la quiero. Pero no puedo perdonarlo y sé que ni ella va a cambiar ni yo voy a cambiar. Nos vamos a hacer daño y así no nos vamos a ser felices", concluyó el joven, que no quiere volver con Inma.

"No hay nada que hacer. Sé que no lo voy a ver nunca más", asumió ella. "Intentaré hacer mi vida como pueda", añadió antes de darse el último adiós.