Marta pierde los nervios con Lester y Patri en 'La isla de las tentaciones': "Pinocho y pinocha; ¡sinvergüenza!"

Los concursantes del reality show se reencuentran tres meses después

Marta Peñate se presentó en el especial de La isla de las tentaciones tres meses después con la actitud de tenerlo todo superado con Lester y feliz de haber acabado con su relación de 11 años, pero la sensación que dio fue Justo la contraria.

En su cara a cara con su ex, volvió a reprochar todo ese daño que dice que Lester le ha hecho durante ese tiempo. "Son muchas cosas, muchas movidas", dijo. "Tengo mucho rencor", admitió.

Marta anunció a Sandra Barneda que Lester y Patri ya no estaban juntos pero quedó sorprendida cuando la pretendiente de La isla de las tentaciones entró para reencontrarse con Lester y anunciar que habían retomado su relación.

Marta estalla en 'La isla de las tentaciones': "¡A ver, pinocho y pinocha, eres una mentirosa!"

Marta había explicado que Patri le había mensajeado para preguntarle cosas sobre Lester "porque estaba viendo cosas que no le gustaban". Patri, sin embargo, dijo algo distinto. "Le mandé mensajes para preguntarle por qué odiaba tanto a Lester, porque no creo que él le hiciera tanto daño". Al escucharlo, Marta abandonó la sala de visionado y bajó al salón muy nerviosa. "¡A ver, pinocho y pinocha, eres una mentirosa!", dijo a gritos. "Dame las gracias por darte estos minutos, porque sin mí, no estás aquí sentada", continuó encarándose con ella. Barneda tuvo que poner orden para que Marta se calmara.

Poco después, Marta volvió a reprochar a Lester lo mal que se lo ha hecho pasar en a vida. "Si algo de cariño me tienes, reconoce que no te has portado bien conmigo. Te juro que me quedo tranquila", suplicó a Lester. "Ni yo me he portado bien contigo ni tú conmigo", contestó su ex. "No, Lester, tú me has visto llorar y te ha dado igual, reconócelo", continuó Marta, que de repente estalló contra Patri. "¿Y tú de qué te ríes, tía? ¡Sinvergüenza!", espetó. Lester intentó calmarla. "Si no te quiere", le dijo a su exnovio.

"No hemos sabido querernos pero yo siempre te voy a querer. A mí me hace el mismo daño lo que tú me haces a mí que lo que yo te hago a ti. Lo único que te pido es que tengamos una relación cordial", continuó Lester. Marta, sin embargo, criticó esa actitud de "niño bueno". En la despedida, dio dos besos a su ex pero ni miró a Patri.

Marta y Dani no se habían visto tras 'La isla de las tentaciones'

Por otro lado, Marta y Dani, el chico con el que se lió en La isla de las tentaciones, se reencontraron ante las cámaras del programa. No se habían vuelto a ver desde el final del programa.