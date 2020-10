Los secretos de Sandra Lee, la doctora que pasa consulta en DKISS: "Las mascarillas agravan algunos problemas de la piel" Ecoteuve.es 9:01 - 21/10/2020 0 Comentarios

El canal estrena el viernes, en prime time, su nuevo programa: 'Doctora Lee: Consulta virtual'

"El desafío es ayudar a los pacientes sin verlos en persona", explica la dermatóloga

"Las mascarillas están agravando los problemas de acné" cuanta la experta

La doctora Sandra Lee es una habitual de la programación de DKISS. Su consulta siempre está llena y no ha descansado ni durante los meses del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Atendió a los pacientes por videollamada y ahora lo muestra en su nuevo programa.

Doctora Lee: Consulta virtual se estrena este viernes, 23 de octubre, en DKISS, a partir de las 21.45. Los espectadores podrán ver cómo la popular dermatóloga ha atendido, a través del ordenador, a sus pacientes. Y si bien es cierto que una consulta presencial con la doctora Lee suele implicar apretones y pellizcos en la piel, en esta ocasión serán los propios pacientes los que deberán hacer este tipo de acciones con sus propias manos, siguiendo paso a paso las instrucciones de la especialista.

La doctora Sandra Lee da a ECOTEUVE.ES algunas de las claves de este nuevo proyecto:

Supongo que al trabajar en línea surgen muchos desafíos. ¿Puede identificar alguno en particular con el que sea difícil lidiar durante esta pandemia?

El hecho de no poder tocarles. Eso es lo principal, no puedo extender la mano y sentir o examinar el problema que tienen, pero también es diferente, es difícil conectarse con la gente, pero tienes la oportunidad de hacerlo porque incluso ahora, en la vida real, cuando podemos verlos en persona es con la mascarilla, por lo que las cosas son un poco diferentes. Nosotros como profesionales nos tenemos que adaptar a la situación, por lo que el desafío es poder avanzar y realmente tratar de ayudar a estos pacientes sin verlos en persona, lo cual es realmente necesario en la mayoría de los casos para poder resolverles el problema.

Esta pandemia también ha tenido consecuencias para las personas con problemas de granos y quistes, por ejemplo, ¿Crees que las mascarillas agraven este tipo de problemas?

Sí, absolutamente. La gente está sufriendo de lo que llamamos "masacne", acné debajo de la mascarilla y este es un gran problema, incluso para mí. La semana pasada estaba filmando un episodio usando mascarilla todo el día a casi todas horas y realmente agrava tu piel. Así que eso es ciertamente algo que vemos.

Aparte de estos trucos para las mascarillas, ¿cuáles son sus principales consejos para adultos que quieran cuidarse del acné?

Bueno, lo principal es que dependerá de la gravedad de su acné. Si tiene acné leve o moderado es posible que realmente pueda solucionarlo con medicamentos de venta libre. Es diferente en cada país. Los productos de venta libre que son excelentes para el acné son: retinol. ácido salicílico, peróxido benzoico, azufre, entre otros. Si tiene acné grave o acné quístico o nodular, probablemente necesite ver a un dermatólogo porque es probable que necesite medicamentos recetados, todos debemos recordar que el acné no amenaza nuestras vidas, pero ciertamente puede amenazar nuestro bienestar emocional.

Una pregunta que ha surgido en numerosos medios. En programa te enfrentas a enfermedades de la piel muy extremas ¿algo te ha asqueado alguna vez?

Creo que te voy a contar un secreto, bueno, no tanto un secreto, pero la verdad es que me da asco el pollo crudo. No puedo tocar la carne cruda con mis manos, no puedo limpiar el pollo ni tocar la grasa, uso guantes y lo mismo en el trabajo. Tampoco toco la piel abierta de algún paciente sin guantes, así que es similar. Así que, no me da asco siempre que tenga los guantes y la mascarilla puesta no me da asco. En realidad, es muy bueno, me entrené mentalmente y mi personal lo sabe para no actuar y para no sentir asco, porque la mayoría de mis pacientes, especialmente en dermatología, acuden por una condición que les está causando mucha vergüenza y lo último que quieres es actuar como si estuvieras desagradado por lo que sea que tengan.

¿Qué nos puedes contar sobre tu rutina diaria de piel?

Soy bastante aburrida. Hay personas que se dedican a la dermatología porque están obsesionadas con el cuidado de la piel, yo me inclino más hacia mis pacientes y el conocimiento de la piel en cuanto a tratamiento médicos, pero no soy una persona que tiene una rutina específica. Este tema ha sido relevante en los últimos años y es una industria que da mucho dinero por lo que pueden existir millones de cremas que quitan manchas o arrugas. Yo tengo mi propia marca llamada SMD y es muy simple, pero también diferente a otras líneas, ya que se basa en la medicina. Mi régimen de cuidado de la piel es lavarme la cara con ácido salicílico, me pongo retinol en las noches y si tengo la piel muy reseca, una crema hidratante con acido hialurónico, muy básico. En realidad, solo me lavo la cara por la noche porque por la mañana, solo un poco de agua.