El mensaje de Jorge Javier Vázquez a María Teresa Campos con el que le tiende un puente a la reconciliación

El presentador la manda un audio en directo: "No tenemos tiempo de guerras"

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos sigue dando pasitos para reconciliarse y poner fin a su tremenda guerra tras la polémica entrevista en el Deluxe. "No es la primera vez que me maltrata en un plató", dijo el presentador de Sálvame muy enfadado.

Sin embargo, con el paso de los días las aguas se han calmado. Tanto es así, que ya hace unos días los dos se intercambiaron mensajes de WhatsApp. "Monstruo de las galletas, yo también te quiero", le puso ella a lo que él respondió: "Te recuerdo que estamos peleados".

Este miércoles, Jorge Javier ha mandado un audio en directo a la Campos para responder a otro de sus mensajes.

Jorge Javier, a la Campos: "Tenemos una conversación pendiente"

"María Teresa, estoy en directo dejándote el mensaje para que lo escuche toda España, que he dicho que has mandado un mensaje conciliador, que yo también quiero la reconciliación y que no tenemos tiempo de guerras"

"Todo lo que sentimos el uno por el otro supongo que seguirá en pie, pero tenemos una conversación pendiente y la tendremos sin ningún problema", ha dicho para terminar diciendo: "Yo no quiero que te agobies bajo ningún concepto".

