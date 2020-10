María Patiño llama "puta" a Isabel Pantoja en un tremendo lapsus: "¿Esto es demandable?" Ecoteuve.es 21/10/2020 - 19:27 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame', preocupada después de su 'tierra trágame'

Los espectadores de Sálvame se llevaron este miércoles un gran sobresalto por lo que dijo María Patiño en directo mientras el programa debatía sobre la polémica llamada que el pasado sábado hizo Isabel Pantoja al Deluxe. La tonadillera abroncó a su hijo Kiko Rivera por quejarse en televisión del complicado estado anímico que está atravesando en un momento en el que tanta gente está sufriendo por la crisis del coronavirus.

Todo ello, después de que el DJ confirmarse su deslealtad a Irene Rosales para acallar los rumores que durante toda la semana estaban saliendo sobre supuestas infidelidades del andaluz a su mujer.

Por este motivo, el programa de Telecinco ha debatido durante los últimos días sobre el papel que tanto Irene rosales como Isabel Pantoja juegan en la vida de Kiko Rivera.

El tremendo lapsus de María Patiño con Isabel Pantoja

"Siempre he defendido que Irene se comporta más como una madre que como una amante o una mujer. Es más madre que la puta... que la Pantoja", corrigió enseguida Patiño antes de llevarse las manos a la boca y que todos sus compañeros explotasen en una sonora carcajada.

Jorge Javier no podía dejar de reír y pidió a la dirección que repitieran el momento en bucle. "Se me ha ido. No pienso eso de ti. Iba a decir que estos puñeteros no me dejan hablar", se disculpaba enseguida la tertuliana, preocupada por su desliz.

"Lo que iba a contar es que Isabel llamó al teléfono de la directora del Deluxe el pasado sábado y, cuando nos fuimos publicidad, yo no lo cuelgo bien y se me escucha la palabra egoísta. A ella sólo le importaba que le pidiera disculpas", ha desvelado la gallega. "Pues verás ahora que le has llamado puta", apuntó con sorna Kiko Hernández.

"Despídete de Socialité. A ella se le acaba Idol Kids ahora", se sumó Jorge Javier a las bromas. "Que lo haga por el sueldo que yo lo hago y por las horas que yo hago. Que lo presente", ha dicho con retintín Patiño. "¿Estás pidiendo un aumento de sueldo?", le preguntó el presentador antes de que lo negara, asegurando estar "encantada".

"Cada vez que vengo me voy con problemas para casa. Quiero tener una vida normal", terminaba pidiendo antes de insistir en su preocupación por su fallo. "Oye, Jorge, que ha sido un lapsus. ¿Esto es demandable?", preguntaba antes de que el catalán la invitara a dejar el tema.