Iván González amenaza con demandar a Nacho Montes por cuestionar su orientación sexual: "¡Da la cara!" Ecoteuve.es 21/10/2020 - 18:56 0 Comentarios

El joven protagoniza un gran enfado en el plató de 'Myhyv' de Cuatro

Durante los últimos días, Mujeres y hombres y viceversa y Sálvame han especulado con la orientación sexual de Iván González, expareja de Oriana Marzoli. Después de que la venezolana aireara (con doble intención) sus problemas de cama con el andaluz, Nagore hizo pública una información que le había llegado hace tiempo y que había decidido callarse... hasta ahora.

La colaboradora contó que un exasesor del dating de Mediaset le había asegurado que había mantenido una relación muy muy estrecha con Iván, un rumor que a él ya le llegó en su momento y que se encargó de desmentir rotundamente. El extronista ha querido hacer frente a todos los rumores y ha puesto nombre y apellidos al extertuliano del programa que había soltado la liebre.

Lea también: Nagore Robles indigna a todos con su petición a Sandra Barneda: "¡Vaya mierda!"

"Señor Nacho Montes. Ya que usted ha dado la cara y le coge el teléfono a Sálvame y a otros programas... Yo entiendo que fuera hace mucho frío, pero no todo vale para estar aquí dentro. Así que ten la valentía que hay que tener y di sí o no, pero deja de jugar a la ambigüedad, porque siempre has dicho que eres un periodista que ha estudiado para esto y ahora te cuelgas de un chico que está empezando de 'asesor del amor', donde tú trabajaste y te echaron. Mójate, ten valentía y aquí te espero", dijo mirando a las cámaras de Cuatro.

El enfado de Iván con Nacho Montes

"No va a venir porque no tiene lo que hay que tener y sabe que en cuanto públicamente dé una confirmación que es falsa, estará demandado", amenazó el joven antes de que Oriana se mostrase muy extrañada por el hecho de que estos rumores le molesten tanto.

Lea también: 'La isla de las tentaciones' ¿con Sandra Barneda y Nagore Robles?: "Sería la tristona porque me como más la cabeza"

"Cuando tú sabes lo que eres realmente, y que conste que no te estoy poniendo en duda, no entiendo que te pongas así", soltó la venezolana. En ese momento Jesús Vázquez paró la discusión para informar a Iván que Nacho Montes se encontraba al otro lado del teléfono para responderle. Todo ello, en una conversación que se desvelará este jueves en el programa de Mediaset.