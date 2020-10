El gran enfado de Jorge Fernández: interrumpe 'La Ruleta' para responder a los que le acusan de favoritismo Ecoteuve.es 21/10/2020 - 17:53 0 Comentarios

El presentador de Antena 3, molesto con los que le critican injustamente

Jorge Fernández ha interrumpido el transcurso de La Ruleta de la Suerte para lanzar un importante mensaje ante las cámaras de Antena 3. El vasco ha querido cortar por lo sano las críticas y acusaciones que algunos espectadores han lanzado contra él a lo largo de estos 14 años al frente del mítico concurso.

Todo se desencadenó después de que el presentador bromeara con una de las participantes. La joven, llamada Bea, aseguró ser de Vizcaya pero seguidora del Betis. Enseguida, Fernández cambiaba la cara y le recriminaba entre risas no ser, cómo él, del Athletic Club de Bilbao.

"Tienes una hora para cambiar de equipo, si quieres, y tú y yo podemos hacer algo para ver si te puedes llevar el coche", afirmó entre risas en un evidente chascarrillo. En ese momento, Jorge paró el programa para aprovechar lo sucedido y responder a los que le suelen criticar de favoritismo con sus concursantes.

El gran enfado de Jorge Fernández en La Ruleta

"Todo esto es broma y hay que explicarlo todo, porque todavía hay gente que piensa que yo paro la ruleta o que cojo el sobre que yo quiero (en el panel final), o lo que sea. O sea, que tengo influencia en los concursantes y que yo reparto, hay gente que me lo sigue diciendo en las redes sociales", lamentó muy enfadado el presentador.

Jorge Fernández quiso reconocer que normalmente suele tener más conexión con unos participantes que con otro, circunstancia natural que trabaja para disimular y que así no se le acuse de trampas o favoritismo.

"Ah, por cierto, aprovecho para decir otra cosa también: hay concursantes que me caen mejor y peor, soy persona. Trato de disimularlo pero a veces me pilláis y me decís 'como se nota que esta te ha caído bien'. ¡Pues sí! En una horita que estamos juntos, pues sí. O sea, que me tenéis que caer bien los tres hoy", concluyó el vasco antes de continuar con los paneles del concurso.