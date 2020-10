La teoría definitiva de Iker Jiménez sobre el origen del coronavirus después de meses de investigación Marco Almodóvar 9:35 - 22/10/2020 1 Comentario

El periodista entrevista este jueves en Telecinco a la disidente china Li-Men Yang

Iker sostiene en que el virus es de origen natural, pero que hubo "mala praxis"

Iker Jiménez lleva meses investigando en el coronavirus y este jueves da un verdadero "campanazo" en Telecinco con una nueva entrega de Horizonte. Informe Covid (22.00) entrevistando a Li-Men Yang. Se trata de la viróloga que sostiene que el nuevo coronavirus fue creado de manera artificial como experimento de de arma biológica.

La disidente, protegida por el FBI en algún lugar de EE.UU, asegura también que tanto el gobierno chino como la OMS ocultaron información a todo el mundo. Esta es la primera aparición en una televisión europea de Li-Men Yang.

La más que polémica postura de la experta difiere de la opinión personal de Iker Jiménez, que deja claro que no piensa en que sea un virus artificial. "Tengo la teoría de que hubo un accidente en ese laboratorio. Hubo una mala praxis, estoy convencido con todo lo que sé", dice.

El presentador de Cuarto Milenio llega a una posible conclusión tras meses de trabajo. Según siempre su opinión, todo empezaría en las cuevas al norte de Wuhan, donde "equipos del CDC recogen muestras de ese virus", que probablemente surgiera a finales del otoño de 2019.

"Existe un animal que es el murciélago de herradura, que tiene una especial capacidad para recombinar virus en su interior, algo demostradísimo", continúa Iker. "Por el motivo que sea, ese virus es capaz de infectar al ser humano, quizás, a través de las heces".

"Cuando los recolectores de guano van a recogerlo, el polvo que levanta, puede suspender los aerosoles", prosigue explicando que un departamento del CDC recoge heces, el guano, de murciélago y garrapatas. "Por qué garrapatas? Muy sencillo, la garrapata de este murciélago pincha y lleva el código genético a su cuerpo. Muchas veces no se queda en el murciélago, sino en la garrapata".

La teoría definitiva de Iker Jiménez sobre el origen del nuevo coronavirus

Aun así, el periodista explica que no se ha demostrado que la garrapata sea el vector, "es decir, que la garrapata pique el ser humano desde el murciélago". La película de los hechos según Iker Jiménez continuaría con la garrapata ya trasladada al laboratorio de Wuhan, donde "ese virus natural no modificado está siendo analizado".

"Lo que yo no puedo afirmar es si ya tenía algún tipo de modificación porque lo que sí sabemos es que desde 2015 ya estaba intentando darle ganancia a unos virus. Pero ojo, no era ese virus. Estaban intentando dar ganancia a coronavirus, pero no este", prosigue. Luego, por un error, el virus sale del laboratorio y llegar al mercado de mariscos.

Resumiendo, Jiménez dice que "que este virus llega, hace no mucho tiempo, en forma de garrapata y se examina en ese laboratorio, no sé si manipulado o no, y por un error de un trabajador este virus sale al exterior. Y se acabó". Iker no cree que exista un "arma bacteriológica", como sostiene la tesis de Li-Men Yang, sino que el virus irrumpe por una "mala praxis".

