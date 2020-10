Javier Ortega-Smith y Xabier Fortes: bronca en TVE por las "elecciones" de Franco Ecoteuve.es 21/10/2020 - 15:47 0 Comentarios

El diputado de Vox y el periodista se enzarzan durante 'La Noche' en Canal 24 Horas

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, acudió este martes al Canal 24 Horas para hablar de la moción de censura contra el Gobierno y acabó enzarzándose con Xabier Fortes, presentador de La Noche, sobre Franco.

Ortega Smith criticó a quienes califican el periodo de la Segunda República como "un paradigma de libertad ni de democracia". "Algunos se han empeñado en decir que era democracia, paz y orden. Y que luego vinieron unos tiranos que acabaron con aquello. Y eso es una barbaridad", dijo el político.

En ese punto, Xabier Fortes saltó y dio su opinión. "Hubo democracias en toda Europa que se vio afectadas por ese periodo de entreguerras. Sin embargo, en la República había elecciones", expuso el presentador. "Las elecciones que eran un fraude", apuntó el diputado de Vox.

Ortega-Smith y Franco: "Sí había elecciones"

Fortes continuó: "Y durante 40 años no hubo elecciones. ¿O hubo elecciones con Franco?". En ese punto, Ortega Smith explicó que "sí había elecciones". "Otra cosa es que me diga usted si eran democráticas o no, pero las había. Lo que pasa es que las ganaba siempre el régimen. Apréndaselo de verdad", añadió.