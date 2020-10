Mediaset pasa cinco horas con Angela Dobrowolski, la mujer de Mainat: "Habla de todo" Marco Almodóvar 13:07 - 21/10/2020 0 Comentarios

'En el punto de mira' (Cuatro) consigue la exclusiva más buscada de la televisión

La cadena no ha llegado a un acuerdo para contar con ella en otros programas

Mainat rechaza aparecer en el programa: "Seguiremos intentando hablar con él"

Ángela Dobrowolski, mujer de Josep María Mainat, rompe por fin su silencio en televisión esta noche en El punto de mira (22.45), en Cuatro. El "personaje más buscado" de las últimas fechas da su versión de lo ocurrido en una entrevista exclusiva conseguida por el programa producido por Unicorn Content.

¿Cuánto tiempo se lleva trabajando en el tema? ¿Cuándo da el sí Angela? ¿Puso algún tipo de condición? ¿La veremos en otro programa de Mediaset? ¿Se pusieron en contacto con el productor? Xelo Montesinos y Juan Serrano, explican las claves de la cita en un encuentro con los medios al que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Lea también: Ángela Dobrowolski, la mujer de Mainat, sorprende a los reporteros de Telecinco con peluca nueva y cruasanes

El encargo para investigar en todas sus vertientes el caso Mainat se hizo la semana pasada, según ha explicado Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset. "Hemos puesto a todo el equipo de En el punto de mira a trabajar en esto para estar en todas las partes y con todos los protagonistas".

Angela Dobrowolski dio el sí a última hora, este mismo lunes. Tanto fue así que ya había un programa montado por si no se conseguía la entrevista, que finalmente se hizo ayer martes. "Su testimonio es tan potente que el molde que teníamos previsto ha explotado. Hemos vuelto a hacer el programa entero", apunta Montesinos.

Lea también: María Patiño: "La mayor parte de las filtraciones a 'Sálvame' vienen de parte de Josep María Mainat"

El periodista Israel López es quien hace la entrevista, que dura cinco horas en total. "Hemos podido preguntarle absolutamente por todo. No ha habido líneas rojas", dice la productora que explica que la charla está grabada en un "sitio neutro" y que está dividida en dos partes: "una exterior en una terraza y otra interior porque se hacía de noche".

"Angela estaba nerviosa al principio pero luego se va tranquilizando", explican. "Habla pausada, se emociona en las partes más emocionales y piensa más las respuestas en las partes de más investigación. Habla de absolutamente todo, es una mujer muy inteligente".

Lea también: Caso Mainat: se avecina entrevista en televisión a Gabriel, el supuesto amante de Ángela Dobrowolski

¿Por qué Josep María Mainat declinó a participar?

En el punto de mira también quiso tener a Mainat, pero este rechazó "amablemente" participar. "Se intentó por todos medios tener un encuentro off the récord con él para conseguir que diera declaraciones, pero amablemente nos contestó que no puede ahora dar ninguna entrevista ni tener ningún encuentro", cuenta Xelo.

"Nos pidió disculpas, pero se lo habían pedido todos los medios. Incluso a amigos les había dicho que no y no iba a hacer ninguna excepción". Aun así, la productora no pierde la esperanza y continuará trabajando para conseguir su testimonio: Nosotros vamos a seguir intentándolo, espero que haya segunda parte somos muy cansinos.

Por último, ECOTEUVE.ES ha querido saber si veremos a Ángela Dobrowolski en otros programas de Mediaset. "De momento no. Lo único que tenemos de Ángela es lo que ha conseguido En el punto de mira, a quien felicito porque han hecho un espléndido trabajo en muy poco tiempo, pero no tenemos más contacto ni ningún acuerdo con ella más allá que este que vamos a ver esta noche", ha respondido Villanueva que sabe que la entrevista "tendrá mucho recorrido alimentando a otros espacios de la cadena".

Lea también: La relación del famoso '¡Páralo, Pol!' de Boris Izaguirre en 'Crónicas Marcianas' con Josep María Mainat

Así será 'En el punto de mira' sobre el caso Mainat

Los reporteros Boro Barber, María Miñana, Mireia Llinares e Israel López se han trasladado a diferentes lugares de Cataluña y Andalucía para tratar de arrojar luz sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos años y hablar con sus protagonistas.

¿Quién es quién en el caso Mainat? ¿Por qué querría supuestamente su mujer acabar con la vida del famoso productor de televisión? ¿Por qué la fastuosa casa del matrimonio ha acabado convertida en un lugar de alquiler de habitaciones para encuentros con scorts? ¿Qué importancia tiene el dinero en todo este asunto?

El programa buceará en los orígenes de Mainat a través del testimonio de conocidos presentadores y productores de televisión. También desplazará un equipo a la localidad de Tíjola, en Almería, para averiguar toda la información posible sobre Ángela, su pasado y presente. 'En el punto de mira' mostrará su casa, entrevistará a varios miembros de su familia, entre ellos su abuela, conocida en la localidad como 'La Inyecciones', y revelará contenidos del atestado de los Mossos d´Esquadra.

Lea también: Quién es Josep María Mainat, el productor de televisión que dio el pelotazo con 'Operación Triunfo'