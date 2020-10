Las dudas de Juan José Ballesta en 'MasterChef': "¿Por qué hablan tanto del IBEX 35? ¿Qué mierda es eso?" Ecoteuve.es 21/10/2020 - 11:25 0 Comentarios

El actor fue uno de los protagonistas de la última entrega del talent culinario de TVE

Juan José Ballesta está siendo uno de los protagonistas de la quinta edición de MasterChef Celebrity. El actor se ha ganado tanto a sus compañeros como a la audiencia por el empeño que le pone en cocinas. Este martes, por ejemplo, llevó al equipo rojo a la victoria en la prueba de exteriores.

Además de demostrar sus aptitudes en los fogones, Ballesta fue protagonista por una confesión y por una pregunta que hizo en la prueba de eliminación. Primero afirmó a cámara que "últimamente no soy muy amigo de la suerte".

"Antes me daban el Goya, me daban la Concha de Plata, me daban lo otro ", dijo muy sincero el joven intérprete que protagonizó El bola hace unos cuantos años ya. "Últimamente ya Ahora ya ni me llaman".

Juanjo Ballesta, en 'MasterChef': "¿Qué coño es el IBEX 35?

Más comentado fue las dudas que tenía sobre el IBEX 35, después de que Josie lo mencionara mientras los jueces hacían la cata de su tarta. "¿Por qué hablan tanto del IBEX 35? ¿Qué mierda es eso?", preguntó Ballesta a Ainhoa Arteta en las galerías.

"La bolsa, hijo", respondió la soprano entre risas y algo soberbia. "¿Para qué vale eso? ¿Para nada?", repreguntó él a lo que ella explicó: "Es lo que hace que fluctué el dinero". "Bah", remató Juanjo.

