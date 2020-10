Angela Dobrowolski, mujer de Mainat, se quita la peluca y habla por primera vez en televisión: "Responde a todo" Ecoteuve.es 21/10/2020 - 10:20 | 11:42 - 21/10/20 0 Comentarios

'En el punto de mira' consigue la primera entrevista, esta noche en Cuatro

Angela Dobrowolski, mujer de Josep María Mainat, rompe su silencio en televisión con su primera entrevista desde que estalló el escándalo. Hablará esta noche (22.45) en el programa de Cuatro En el punto de mira, que se ha llevado la exclusiva.

La entrevista la ha realizado el periodista Israel López, que ha desgranado algunas pinceladas esta mañana en El programa de Ana Rosa: "Duró cinco horas, era imposible emitir todo el material. Responde a todo y para todo tienes respuesta".

Lea también: Risto Mejide y Mainat: "Respeto la vida privada, incluso la de mis enemigos"

Ángela responde a la pregunta clave: "¿Tú has intentado asesinar a tu marido?". "No" responde ella dos veces. Israel ha asegurado que también se han puesto en contacto con el productor, aunque sabe que "el peso es de ella porque no había hablado hasta ahora, Mainat en parte sí que lo había hecho de una forma u otra".

Ángela Dobrowolski, la mujer de Mainat, rompe su silencio en televisión

Israel López, que trabaja para el matinal de Telecinco, se ha llevado la felicitación de su jefa Ana Rosa Quintana, y de sus compañeros: "Te felicito, Ángela es la mujer más buscada por toda la prensa".

El nombre de Josep María Mainat salió a la palestra hace unas semanas después de que se publicara que un juez investiga si la esposa del productor televisivo quiso acabar con su vida. Después, se ha destapado una oscura trama en torno a su casa, con escorts de por medio.

Lea también: Josep M. Mainat se toma con humor en redes la acampada de periodistas frente a su casa: "Esperan croissants"