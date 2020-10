'Sálvame', desatado: deja en bragas a Chelo García Cortés para competir contra 'El Rosco' Ecoteuve.es 20/10/2020 - 23:56 0 Comentarios

El programa de Telecinco estrena el concurso 'Quiero dinero' contra 'Pasapalabra'

Sálvame ha puesto a los colaboradores contra las cuerdas y ha comenzado a someterlos a un nuevo reto ante las cámaras con el lanzamiento de Quiero dinero, una especie de concurso que compite contra Pasapalabra. La idea es que los tertulianos demuestren lo que son capaces de hacer por dinero y ganar hasta 5.000 euros.

A medida que van pasando pruebas, los colaboradores consiguen una determinada cantidad de dinero. El primer reto tiene un valor de 100 euros y la cifra va aumentado a 400, 1.000, 1.500 y 5.000 euros. Por otra parte, el concurso utiliza Kopérnica, una única máquina capaz de medir las emociones humanas.

Chelo García Cortés ha sido la primera concursante de Quiero dinero. Ha comenzado ganando 100 euros limpiando el baño de hombres. Luego ha ido sumando otras cantidades hasta que ha llegado el reto más llamativo que le ha llevado a quedarse en ropa interior. Podía haber usado el biombo, pero Chelo se ha bajado el pantalón y ha mostrado pierna.

El reto de Chelo García Cortés en 'Quiero dinero'

Por último, el programa le ha preguntado por sus relaciones íntimas con su mujer, Marta. "¿Has hecho el amor con tu mujer Marta pensado en Isabel Pantoja?", era la cuestión. "No, no necesito pensar en nadie cuando estoy con mi pareja, tenor un atracción total por ella. Isabel Pantoja no me ha atraído nunca, me gustan rubias". Y no mentía.