La confesión sexual de Jesús Vázquez: el presentador detalla la primera vez con su marido

El presentador de 'Myhyv' realiza en directo una revelación de lo más íntima

Mujeres y hombres y viceversa vivió este martes un fuerte enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Macarena Millán, novia de Rafa Mora. Las que fueran concursantes de la primera edición de La Casa Fuerte se han reencontrado en el plató del dating Cuatro para aclarar los motivos de su enemista.

Las jóvenes se enzarzaron en directo en una discusión en la que se soltaron todo tipo de improperios por la forma en la que ambas han actuado con sus parejas. Después de que Marzoli haya dicho que Macarena es "ligerita de cascos", Jesús Vázquez decidió intervenir para recriminar a ambas su actitud.

"Son comentarios muy machistas y no me parece bien que os digáis esas cosas", se ha quejado el presentador del dating de Mediaset, que ha defendido ante las cámaras de su programa que cada persona ha de acostarse "con quien quiera y cuando quiera".

La confesión sexual de Jesús Vázquez: detalla la primera vez con su marido

En ese momento, Jesús Vázquez sorprendió a los espectadores y colaboradores del espacio al realizar una confesión sexual sobre la primera vez que tuvo relaciones con su marido. "Soy muy pesado poniendo ejemplos, pero yo me acosté con mi marido la noche que le conocí y llevamos juntos 20 años", desveló el gallego.

Con estas palabras, Vázquez quiso defender que no tiene ningún tipo de importancia el momento en el que cada persona decide dar un paso más allá con otra. "Yo tardé una hora en llevármelo a casa... y tardé mucho porque estábamos tomándonos una copa", aseguró ante las risas cómplices de Rafa Mora. Además, admitió que no tiene mala relación con ninguna de sus exparejas: "No he hablado mal de ellos, pero tampoco mantengo ninguna amistad".