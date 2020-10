Por qué Kiko Hernández llama "Potota" a Carmen Borrego: el origen del mote más polémico Ecoteuve.es 20/10/2020 - 19:07 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' llama "mentirosa de manual" a la hija de María Teresa Campos

Desde hace unas semanas, Kiko Hernández llama "potota" a Carmen Borrego. La hija de la Campos afirmó en Viva la vida que no le ofende ese mote porque muchas veces le han llamado así, aunque su sobrina Alejandra no opinó lo mismo al considerarlo una "humillación".

Este martes, el colaborador ha brotado contra Carmen después de que esta negara que se escriben a diario. "Eres una mentirosa de libro, de manual, de enciclopedia", ha dicho amenazando con subirse al pulpillo y sacar a la luz todas las conversaciones. "A lo mejor su marido o ella acababa hoy marchándose de casa".

Kiko Hernández cuenta por qué llama "Potota" a Carmen Borrego

Después, Kiko ha explicado que lo de "potota" no lo hace para ofender. "Me hace gracia y cuando te lo dije dos o tres veces y vi que no te ofendía, pues continué con la gracia", ha dicho desvelando que el verdadero mote era "cotota". "Te lo llamaban en Día a día y tú te ponías de muy mala hostia y yo lo cambié".

"Como te hiciste lo de la papada, me quito la papada, me arreglo los dientes y tal, digo 'mira, como Mr. Potato", ha continuado Hernández. "Entonces ya te llamé 'Potota' por Mr. Potato. Hoy me quito la papada, mañana me la pongo, hoy me pongo un ojo, mañana me lo quito... Accesorios de la cara, pero eso no es ofender", ha dicho recomendando a Borrego que estuviera más con su madre.

