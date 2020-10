Ana Rosa Quintana desvela en directo cuál podría ser su intención de voto en las próximas elecciones Ecoteuve.es 20/10/2020 - 14:20 0 Comentarios

La presentadora se indigna el día previo a la moción de censura de VOX

La moción de censura de VOX contra Pedro Sánchez que tendrá lugar esta semana ha copado gran parte de la mesa política este martes en El programa de Ana Rosa. Una de las cuestiones sobre las que se ha debatido es qué votará el PP a la iniciativa liderada por el partido de Santiago Abascal.

"Si vota sí la izquierda va a decir que se diluye en la derecha radical y si vota abstención, a mí sinceramente, la abstención y no solo en el contexto de la moción de censura me ha parecido un voto vergonzante", ha opinado primero Esther Palomera vaticinando el "no" de Casado.

"¿Tú nunca te has abstenido en unas elecciones?", ha preguntado algo sorprendida Ana Rosa Quintana desvelando, después de la negativa de la colaboradora, su intención de voto para los próximos comicios.

"Yo estoy a punto de abstenerme en todo... así en general", ha dicho entre risas la presentadora mostrando su descontento con la clase política mientras sus contertulios remataban: "De la vida".

