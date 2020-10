Isabel Pantoja llama a Ana Rosa: "Estoy muy nerviosa y cansada de escuchar mentiras" Ecoteuve.es 20/10/2020 - 13:21 0 Comentarios

La cantante, muy enfadada, irrumpe en medio de la emisión del programa

Kiko Rivera concedió el sábado una entrevista al Deluxe en la que contó que estaba desanimado, como sumido en una depresión. Esa misma noche, Isabel Pantoja llamó por teléfono y explicó que se acababa de enterar.

El programa de Ana Rosa ha abordado hoy el tema con la presencia de Isa Pantoja, que ha explicado que su madre y él llevaban un tiempo sin verse aunque desconocía el motivo.

De pronto, Isabel Pantoja ha llamado por teléfono, visiblemente enfada. "Estoy nerviosa y cansada de escuchar mentiras. Me enteré de los de mi hijo por televisión", ha insistido la cantante, que ha justificado sus palabras en el Deluxe, cuando animó a su hijo a estar bien, teniendo en cuenta que hay problemas mayores, como la pandemia del coronavirus por la que muere tanta gente.

"Quise dar a entender que tiene solución, que hay miles de personas con depresión. Que nadie dude de que yo amo a mis hijos. Me duele ver así a mi hijo", ha dicho Pantoja, que ha desvelado que el viernes esperaba a Kiko en Cantora pero que finalmente no fue a verla.

Isabel Pantoja, sobre Kiko: "Me tiene que dar hora para hablar con él"

"El viernes me dijo que estaba feliz y luego me avisó de que no venía, porque se iba al Deluxe", ha comentado Pantoja, que ha criticado que Kiko contase en televisión, y no en casa, su situación personal. "¿Por qué no lo ha solucionado en casa en vez de ir ahí. Lo tenía que haber contado en casa y no en televisión", ha dicho a su propia hija, que le ha indicado que hable con Kiko para preguntarle por qué prefirió hacerlo de esa manera. "Me tiene que dar hora para hablar con él".

